Het seizoen van Robin van Persie bij Feyenoord verloopt stroef. Hij krijgt al weken veel kritiek over zich heen en de resultaten blijven uit in Rotterdam. Oud-teamgenoot bij Oranje, Wesley Sneijder, heeft één advies voor de trainer van Feyenoord. "Dat is misschien een les voor hem."

Wesley Sneijder en Robin van Persie maakten samen geweldige hoogtepunten mee met Oranje. Ze stonden op het WK in 2010 en 2014 en konden elkaar goed vinden in het veld. In gesprek met Sportnieuws.nl bespreekt Sneijder de afgelopen maanden van Van Persie bij Feyenoord. Hij gaat natuurlijk in op het verschrikkelijke nieuws voor Shaqueel van Persie donderdagavond, maar neemt ook het seizoen door van de jonge trainer.

'Daar moet je doorheen'

Na een daverende start van Feyenoord in de VriendenLoterij Eredivisie stortte het als een kaartenhuis in. Blessures, kleine relletjes en spelers uit vorm zorgden voor problemen bij Van Persie waar hij nu nog steeds mee moet dealen. "Elke trainer maakt een zware periode mee", weet Sneijder. "Dan moet je dicht bij jezelf blijven. Het allerbelangrijkste is dat je de groep niet gaat verliezen. Dat moet je bij elkaar houden, dat heet managen", vindt hij.

Sneijder weet dat Van Persie veel over zich heen krijgt, van fans tot aan de media. "Ze zullen je aanpakken, dat mogen ze ook doen want dat is terecht. Alleen moet je zorgen dat je niet de spelersgroep tegen je krijgt. Dat moet je managen, zeker in moeilijke tijden. Als alles goed gaat, is het makkelijk. Nu moet je het laten zien."

De voetballer Van Persie

Sneijder valt één ding op bij Van Persie, en daar wil hij zijn oud-teamgenoot voor waarschuwen. "Ik zie soms dat hij even de voetballer Robin van Persie wordt. Dat moet hij niet doen, hij moet lekker de trainer blijven. Hij is geen voetballer meer. Dat zal hij nu ook zelf wel weten, want hij begint net. Hij moet hier ook gewoon van leren. Van Persie gaat hier niet van in de war raken, zoals ik hem ken. Hij blijft dicht bij zichzelf. Het belangrijkste is dat hij de goep bij zich houdt."

PSV

Van Persie staat voor een zwaar duel dit weekend. Na de uitschakeling in de Europa League moet hij op bezoek bij koploper PSV. Verliest Feyenoord en wint Ajax op bezoek bij Excelsior, dan is Feyenoord de tweede plek, die recht geeft op een Champions League-ticket, voorlopig kwijt.

