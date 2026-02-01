Tom Dumoulin staat bekend als een icoon in de wielersport. Dat komt mede dankzij zijn eindzege in de Giro d'Italia. Maar de 35-jarige Maastrichtenaar blijkt ook prima uit de voeten te kunnen in een andere sport.

Dat blijkt uit nieuwe beelden die de voormalig wielrenner op Instagram heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe Dumoulin op ski’s met hoge snelheid slalommend een besneeuwde berg af duikt. Ook tijdens zijn wintersport in het Oostenrijkse Mayrhofen steelt hij de show.

'Oneerlijk'

In de reacties laten volgers weten onder indruk te zijn van Dumoulin zijn kunsten. "Jij skiet echt net zo mooi als je fietst, hè jong!", schrijft een volger. "Oh ja, hij kan ook nog skiën... de wereld is oneerlijk", reageert een ander.

De voormalig wielrenner is niet in zijn eentje op wintersport. Hij wordt namelijk vergezeld door zijn vriendin Maxime en hun 1-jarige zoontje Oscar. Dumoulin heeft het zó naar zijn zin met dit gezelschap, dat hij haast niet kan wachten om het volgend jaar wéér te doen. "Ik ben alvast de dagen aan het aftellen tot de volgende wintersport met de familie", schrijft Dumoulin onder zijn bericht op Instagram.

Nieuwe rol

De volgende wintersport laat zich alleen nog wel een jaar op zich wachten. Iets anders waar Dumoulin over een jaar ook mee aan de slag gaat, is zijn nieuwe rol in de wielersport. Vanaf 2027 is hij namelijk de nieuwe koersdirecteur van de Amstel Gold Race.

De 35-jarige voormalig wielrenner wordt de opvolger van Leo van Vliet, die in april na dertig edities stopt. Het is gebruikelijk dat de koersdirecteur van de Amstel Gold Race lang in functie blijft. Herman Krott richtte de koers in 1966 op en hield het daarna dertig jaar voor het zeggen, tot de nu 70-jarige Van Vliet het overnam.