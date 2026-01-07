Tom Dumoulin keert een soort van terug in het wielrennen. De 35-jarige Maastrichtenaar groeide in zijn hoogtijdagen op de fiets uit tot een Nederlandse wielerheld met zijn eindzege in de Giro d'Italia. Vanaf 2027 neemt hij een nieuwe, bijzondere rol aan.

Dumoulin is vanaf volgend jaar de nieuwe koersdirecteur van de Amstel Gold Race. De 35-jarige voormalig wielrenner wordt de opvolger van Leo van Vliet, die in april na dertig edities stopt. Het is gebruikelijk dat de koersdirecteur van de Amstel Gold Race lang in functie blijft. Herman Krott richtte de koers in 1966 op en hield het daarna dertig jaar voor het zeggen, tot de nu 70-jarige Van Vliet het overnam.

'Waarom ik ooit begon met fietsen'

De Amstel Gold Race van dit jaar vindt plaats op zondag 19 april. “Het is de koers waarom ik ooit begon met fietsen", zegt Dumoulin bij zijn presentatie tegen onder meer L1 en de NOS. Hij reed de Nederlandse wielerklassieker zelf vijf keer, maar kwam nooit tot grootse resultaten op eigen bodem. In zijn nieuwe rol wil hij wel graag zijn stempel drukken op de organisatie. Hij noemt het 'een eer en verantwoordelijkheid' om de nieuwe baas van de AGR te worden.

'Heel bijzonder en eervol'

"Ik vind het heel bijzonder, heel eervol. Ik kom helemaal niet uit een wielergezin. Maar één keer per jaar gingen wij, toen ik nog een kleine jongen was, kijken bij de Amstel Gold Race. Toen finishte de koers nog op de Maasboulevard in Maastricht. En ik woonde in die wijk. Ze kwamen bijna langs mijn huis. Ik heb de sprint nog gezien tussen Michael Boogerd en Lance Armstrong. Dat heeft veel indruk gemaakt."

Verantwoordelijkheden

Zijn nieuwe rol behelst de verantwoordelijkheid voor het parkoers, de veiligheid, het overleg met de gemeentes en al dat soort zaken. De boel helemaal op de schop gooien, belooft Dumoulin niet te doen. Voorganger Van Vliet heeft volgens de wielerheld al iets heel moois neergezet. "Maar ik heb zeker leuke ideeën om te kijken waar het eventueel kan groeien of hoe je het publiek nog meer bij de koers kunt betrekken. Maar die ideeën ga ik nog niet delen."