Wilde geruchten over nieuwe liefde van Jannik Sinner: toptennisser nu samen met ex van oud-Formule 1-coureur?

Jannik Sinner verloor afgelopen zondag van Carlos Alcaraz in een historische thriller de finale van Roland Garros. Mogelijk was er alsnog wel een lichtpuntje aan deze verloren finale voor Sinner, want volgens de geruchten was een nieuwe vlam aanwezig om hem aan te moedigen

Volgens verschillende media, waaronder Bild, zat model Laila Hasanovic in het publiek voor de Italiaanse tennisser. Pikant detail: Hasanovic is de ex-vriendin van voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher.

Eerder samen gespot

Het model uit Kopenhagen was eind mei al samen met de toptennisser in haar geboortestad gespot. In plaats van hand in hand, had hij zijn zijn handen losjes in zijn zakken op een foto van de twee.

Carlos Alcaraz evenaart bijzonder record tennislegende Rafael Nadal: 'Dit was voorbestemd' Toptennisser Carlos Alcaraz schreef zondag voor de tweede keer Roland Garros op zijn naam. In een fenomenale finale won hij van de mondiale nummer één Jannik Sinner. Hij evenaart tennislegende Rafael Nadal op een bijzondere manier.

Later werd aan Sinner gevraagd waarom hij in Kopenhagen was, en wie de vrouw naast hem was. De Italiaan gaf echter aan dat het niets bijzonders was. "Ik moest wat zaken regelen, een paar fotoshoots doen. Dat was het. Verder niets."

Betoverende presentratice (33) maakt enorme indruk met witte rok bij finale Roland Garros Carlos Alcaraz en Jannik Sinner stalen zondag de show op de baan bij de finale van Roland Garros, maar ook op de tribune maakte iemand een enorme indruk: de Italiaanse presentatrice Diletta Leotta (33).

Datingapp voor beroemdheden

Als de twee daadwerkelijk wat leuks hebben samen, dan komt het voor beiden nogal snel. Slechts vier weken geleden bevestigde Sinner zijn breuk met zijn ex-vriendin Anna Kalinskaya. Kort daarvoor was Hasanovic al verschenen op Raya, een datingapp voor beroemdheden. Dit gold ook voor Schumacher, haar ex.

De zoon van de Formule 1-legende Michael Schumacher en het model waren sinds augustus 2023 een stel. De twee hebben hun break-up nog niet officieel bevestigd. Zo zijn foto's van de twee samen ook nog steeds te vinden op hun Instagram-profielen.

'Dopingschandaal speelde Jannik Sinner parten in finale Roland Garros’ Jannik Sinner had drie matchpoints, maar het was niet genoeg. In een bloedstollende finale van Roland Garros moest Sinner uiteindelijk buigen voor Carlos Alcaraz. De Spanjaard won na vijf en een half uur in vijf sets. Volgens voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, speelde het dopingschandaal rond Sinner mogelijk een rol in de uitkomst.

Bizarre finale