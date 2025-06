Carlos Alcaraz evenaart bijzonder record tennislegende Rafael Nadal: 'Dit was voorbestemd'

Toptennisser Carlos Alcaraz schreef zondag voor de tweede keer Roland Garros op zijn naam. In een fenomenale finale won hij van de mondiale nummer één Jannik Sinner. Hij evenaart tennislegende Rafael Nadal op een bijzondere manier.

Alcaraz won de marathonpartij die bijna vijf en een half uur duurde met 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (2). Hij verdedigde daardoor zijn titel op het gravel van Parijs met succes en behoudt zijn ongeslagen status in grandslamfinales.

Bijzonder toeval met Nadal

De 22-jarige Spanjaard heeft nu liefst vijf grandslamtitels op zijn naam staan. Hij won twee keer Roland Garros (2024, 2025), twee keer Wimbledon (2023, 2024) en één keer de US Open (2022). Alleen de Australian Open mist dus nog in zijn prijzenkast, waar hij tot nu toe niet verder kwam dan de kwarfinales.

Bijzonder is de leeftijd waarop Alcaraz de vijf grandslamtitels behaalt: Carlitos is 22 jaar, één maand en drie dagen oud. In 2008 won tennislegende Nadal na een prachtige finale tegen Roger Federer Wimbledon. Dat was zijn vijfde grandslamtitel, óók op een leeftijd van exact 22 jaar, één maand en drie dagen oud.

'Het is voorbestemd'

De inmiddels gestopte Nadal zou in totaal 22 grandslamtoernooien winnen. Alcaraz werd geconfronteerd met dit toevallige feit. "Eerlijk gezegd, het toeval dat ik mijn vijfde Grand Slam win op dezelfde leeftijd als Rafa Nadal… ik zou zeggen dat dat voorbestemd is, denk ik", vertelde hij na de finale.

"Het is een statistiek die ik voor altijd bij me zal dragen. Mijn vijfde Slam winnen op dezelfde leeftijd als Rafa - mijn idool, mijn inspiratie - dat is een enorme eer. Hopelijk stopt het hier niet."

