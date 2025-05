Wilfred Genee duikt op bij De Oranjezomer, bekende presentator zet direct de boel op z'n kop: 'Zelden zo blij gezien'

Wilfred Genee blijkt van alle markten thuis. De bekende presentator werd donderdag ingezet als zanger bij De Oranjezomer. Hij mocht zijn nieuwste nummer 'Zoek Jezelf Broeder' live laten horen. Hij bracht direct de nodige sfeer in de uitzending.

Johnny de Mol, presentator van De Oranjezomer, opende na het optreden van Genee de show met: "Dankjewel Wilfred! Johan Derksen belt mij twee keer per dag, heb jij hem nog gesproken?" Genee hapte meteen: "Ik spreek hem nooit, dat weet je. Johan en ik hebben totaal geen contact."

"Oh, in ieder geval: een heerlijke opening. Ik heb de gasten zelden zo blij gezien", gaat De Mol verder. Genee merkt vervolgens op dat tafelgast Rutger Castricum jarig is en zet meteen 'in de gloria' in. Castricum krijgt een enorme taart met een stuk vuurwerk erop, gebracht door een paar dansende vrouwen. "Oh, gaan ze weer weg?", zegt de journalist teleurgesteld.

'Perfecte vervanger voor Hélène Hendriks': bekende van Vandaag Inside aangewezen als presentatie-talent Tv-recensent Angela de Jong is geen fan van Johnny de Mol als vervanger van Hélène Hendriks in De Oranjezomer. Toch zat er dinsdag volgens haar een perfecte kandidaat voor die rol aan tafel in de talkshow. Het is een bekende van Vandaag Inside.

Vakantie voor Vandaag Inside

Genee ging er na zijn twee nummertjes direct vandoor. Hij is de presentator van Vandaag Inside, dat normaal gesproken op het tijdstip van De Oranjezomer wordt uitgezonden op SBS6. Maar Genee heeft - samen met René van der Gijp en Johan Derksen - de hele zomer zijn handen vrij voor andere dingen. Zij genieten van een welverdiende vakantie, al doen ze eigenlijk alle drie nog genoeg in de media om de zomer door te komen.

Vandaag Inside stopt er voor lange tijd mee: zware periode voor fans Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee Voor fans van Vandaag Inside wordt het even wennen. René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee waren de afgelopen maanden elke werkdag op tv te zien, maar vanaf maandag stopt het programma er voor een lange tijd mee. De talkshow wordt vervangen door De Oranjezomer.

Zoek Jezelf Broeder

Het nummer van Genee is een cover van Zoek Jezelf van Van Kooten en De Bie uit 1975. De videoclip van de cover wordt geopend door Van der Gijp. Het is niet de eerste keer dat Genee een nummer covert: vorig jaar deed hij hetzelfde met Zomaar Een Avond In De Kroeg.