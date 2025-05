'Perfecte vervanger voor Hélène Hendriks': bekende van Vandaag Inside aangewezen als presentatie-talent

Tv-recensent Angela de Jong is geen fan van Johnny de Mol als vervanger van Hélène Hendriks in De Oranjezomer. Toch zat er dinsdag volgens haar een perfecte kandidaat voor die rol aan tafel in de talkshow. Het is een bekende van Vandaag Inside.

De Jong verbaast zich over de keuze voor De Mol als presentator van De Oranjezomer nu sportpresentatrice Hendriks herstellende is van een operatie. "Het wil maar niet tot de botte hersenen van zenderbazen doordringen dat presenteren een vak is en dat van talkshowhost al helemaal", schrijft de columniste in het AD.

"Johnny kan niet verbergen dat hij de intrinsieke belangstelling voor nieuws mist en werkt plichtmatig het lijstje onderwerpen in zijn draaiboek af", aldus De Jong. "Zonder de flair van Hélène is het format van De Oranjezomer gewoon te dun voor een uur lang boeiende tv."

'Perfecte vervanger'

Toch zat er volgens haar wél een "perfecte vervanger" aan tafel, namelijk parlementair verslaggever Thomas van Groningen die dinsdag te gast was. "Die heeft wel het talent om sfeer te scheppen, snelheid te maken en hij durft het te laten schuren."

Volgens De Jong heeft hij dat te danken aan zijn werk voor de radio. "Dan heb ik het niet over plaatjes draaien, maar presenteren en interviewen onder tijdsdruk en een gesprek ook zonder beeld interessant moeten zien te houden voor de luisteraar."

Van Groningen schuift sinds 2021 regelmatig aan bij Vandaag Inside en De Oranjezomer. Hij is dit jaar ook een vast gezicht in het programma Nieuws van de Dag.

Herstel Hélène Hendriks

Johan Derksen heeft eerder meer bekendgemaakt over de situatie rondom Hendriks. Dat deed hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo. "Hélène is vrij ziek", vertelt hij in de podcast. "Ze had een zenuw klem zitten in haar rug. Die operatie is ontzettend tegengevallen en heeft ook veel langer geduurd dan gepland was."