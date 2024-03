Wilfred Genee treedt op met Snollebollekes in GelreDome: 'Ik doe gewoon maar wat'

Wilfred Genee laat geen kans voorbij gaan om zijn liefde voor karaoke uit te leven. In het programma Vandaag Inside op SBS 6, waarvan hij de presentator is, laat hij zo af en toe zijn vermeende zangkwaliteiten horen. Nu gaat hij het groter aanpakken: optreden in de GelreDome te Arnhem.

Zaterdag treedt de band Snollebollekes op in de GelreDome. De feestact van frontman Rob Kemps en dj's Jurjen Gofers en Maurice Huismans heeft diverse hits op het cv staan, zoals 'Snollebollekes' en 'Links Rechts'. Hun show wordt verrijkt met enkele gastoptredens. Da's waar Genee om de hoek komt kijken.

Plezier

In gesprek met De Telegraaf omschrijft Kemps de speciale gastartiest: "Als je hem bezig ziet.. Hij heeft er zelf het meeste plezier in. Of hij nou voor een zaal staat met 100.000 of drie mensen, er is er maar eentje die dat het allerleukst vindt, en dat is Genee." Vervolgens worden in de video beelden van de repetitie vertoond, ook al waarschuwde Kemps dat die beter niet op film gezet konden worden.

Ik doe maar wat

Daarna komt Genee aan het woord, die uitlegt hoe hij te werk gaat: "Ik doe gewoon maar wat. Dat heb ik altijd gedaan. Ik vind het bijzonder dat ik hiervoor gevraagd ben. Een van de mooiste dagen van mijn leven? Ja. Dat meen ik serieus." Zenuwachtig is hij niet. "Ik leef van dag tot dag. Vanochtend speelde mijn zoon nog voetbal in Veenendaal. Daarna heb ik mijn overhemd gestreken. Toen zijn we naar Arnhem gereden." Hij zal zijn keeltje niet gaan smeren met alcohol: "Drinken doe ik al een tijdje niet meer."