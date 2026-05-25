René van der Gijp is nog altijd met zijn vrienden en collega's op Curaçao voor het programma Vandaag Inside. Aan het eind van de eerste week op het tropische eiland heeft de oud-voetballer echter vervelend nieuws: hij heeft een nare blessure opgelopen.

Van der Gijp is samen met veel bekenden, vrienden en zijn vrouw Minouche van der Gijp twee weken in Curaçao. Daar geniet de oud-voetballer van het lekkere weer, maar moet er ook gewerkt worden. Zo neemt Van der Gijp elke werkdag een uitzending van Vandaag Inside op met Wilfred Genee en Johan Derksen en wordt ook de podcast KieftJansenEgmondGijp vanaf het zonnnige eiland opgenomen. Tijdens de laatste opname van die show, merkten Van der Gijp zijn vrienden Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond iets aan hem op.

Blessure voor Van der Gijp

De oud-voetballer komt met een erg mank loopje naar de tafel op het Kontiki Beach Resort, de plek waar de podcast wordt opgenomen. Na aandringen van zijn vrienden legt Van der Gijp uit hoe dit komt. "Ik heb een jichtaanval in mijn enkel. Waar het vandaan komt, daar heb ik echt geen flauw idee van. Maar het doet wel heel erg veel pijn. Je moet gewoon wachten totdat het weg is", geeft Van der Gijp uitleg over de pijnlijke enkel waardoor hij zo slecht loopt.

Vooralsnog lijkt Van der Gijp gewoon door te kunnen gaan met de uitzendingen van Vandaag Inside en de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer van onder andere PSV weet ook niet hoe lang de aanval nog zal duren en of het nog erger wordt.

Wim Kieft

Van der Gijp zijn tafelgenoot Kieft denkt dat het wellicht door het voetbal komt. De ex-spits van onder andere Ajax, PSV en het Nederlands elftal heeft zelf al meerdere operaties aan zijn knie gehad en sukkelde jarenlang met heftige pijn aan zijn knieën. "Vroeg of laat gaan alle enkels en knieën eraan bij die voetballers", zegt Kieft. Hij neemt voor de pijn in zijn lichaam nog regelmatig een massage op Curaçao, zo onthult hij in de podcast.

