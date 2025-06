Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder, heeft haar eigen realityserie op een groot streamingplatform. Daarop toont de actrice zich van kanten die het publiek nog niet kende. En ook op social media zien we dit weekend letterlijk een ander gezicht van Cabau.

In een story op Instagram laat Cabau zaterdag een foto zien waarop ze een heel ander kapsel heeft. Vermoedelijk is het een pruik die ze voor de shoot heeft opgezet.

Het kapsel is een zogeheten bop, een kapsel dat in de jaren twintig van de 20e eeuw populair werd als een vrouwenhaardracht. Bij dit kapsel is al het haar op een lengte geknipt, meestal op de kaaklijn. Vaak wordt het gecompleteerd door een recht geknipte pony.

Numéro

De foto's zijn genomen voor het blad Numéro. De kiekjes wekken een glamoureuze en stijlvolle indruk, onder meer doordat ze in zwart-wit zijn genomen en Cabau enigszins ongebruikelijke poses aanneemt. Overigens hoeven de foto's volgens haar geen perfecte plaatjes te zijn. Want later in haar story's laat ze de cover zien van het tijdschrift 'Beau Monde', waarin ze op de voorkant zegt: "Het perfecte plaatje laat ik los."

Onderweg naar morgen

Het blad Numéro kondigt de publicatie met Cabau zo aan: "Numéro Netherlands Digital presenteert actrice, presentatrice en ondernemer Yolanthe Cabau. Yolanthe begon haar carrière in de Nederlandse televisieserie ‘Onderweg naar Morgen’ en speelde sindsdien in diverse films en tv-programma’s."

"Haar serie ‘Yolanthe’ ging op 18 juni in première op Netflix. Naast haar werk in de entertainmentindustrie staat Yolanthe ook bekend om haar inzet voor goede doelen, met name via haar stichting Free a Girl, die zich richt op het bevrijden van jonge meisjes uit gedwongen prostitutie. Ook is ze actief als ondernemer en heeft ze meerdere bedrijven opgericht, waaronder Cabau Lifestyle."

Johan Derksen fileert Yolanthe Cabau (ex Wesley Sneijder): 'Ik begrijp er helemaal niets van' Johan Derksen is geen fan van de nieuwe realityshow van Yolanthe. De Vandaag Inside-prominent snapt niet waarom zij een soap over haarzelf moet hebben. "Ik denk dat niemand haar kent in Los Angeles."

Xess Xava

Haar zoon Xess Xava duikt regelmatig op in de content van Cabau. Het Bureau Jeugd & Media vindt het in potentie schadelijk voor de opvoeding van het kereltje dat hij zo vaak en zo massaal in de openbaarheid verschijnt.

Opvoedingsexpert Freek Zwanenburg van Bureau Jeugd & Media zegt tegen Story: "Wij zijn daar heel kritisch op. Een kind maakt niet zelf de keuze om in de openbaarheid te treden. Yolanthe is over de rug van haar kind aan het scoren. Ik zou haar willen adviseren: breng je kind niet in beeld, want daar kleven meerdere risico’s aan. Haar zoontje staat online en is dus voer voor nare mensen die met zijn filmpjes en foto’s aan de haal kunnen gaan."