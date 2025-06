Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder, staat fel in de schijnwerpers na de lancering van haar realitysoap op een streamingplatform. De kijkcijfers van de productie zijn uitstekend (nummer 1 in Nederland deze week). Maar is het opvoedkundig gezien verstandig dat haar zoon zo vaak voorkomt in de serie?

Cabau verhuisde jaren geleden na haar beruchte scheiding met oud-topvoetballer Wesley Sneijder naar Los Angeles. Ze nam zoontje Xess Xava, inmiddels 9 jaar oud, mee.

Xess Xava heeft al een eigen Instagram-account, die hij al kreeg van zijn ouders toen hij amper uit de luiers was. Maar destijds zat er een slotje op het account en beheerden Cabau en Sneijder zijn pagina. Daar kwam vorig jaar verandering in, toen Xess Xava een openbaar profiel kreeg.

'Over de rug van haar kind scoren'

Het Bureau Jeugd & Media vindt het in potentie schadelijk voor de opvoeding van het kereltje dat hij zo vaak en zo massaal in de openbaarheid verschjint. Het bureau omschrijft zichzelf op de website zo: "Wij zijn een krachtige organisatie van ervaren en gedreven experts, die met creativiteit en deskundigheid maatwerk leveren op het gebied van mediaopvoeding, mediawijsheid en digitale geletterdheid."

Opvoedingsexpert Freek Zwanenburg van Bureau Jeugd & Media zegt tegen Story: "Wij zijn daar heel kritisch op. Een kind maakt niet zelf de keuze om in de openbaarheid te treden. Yolanthe is over de rug van haar kind aan het scoren. Ik zou haar willen adviseren: breng je kind niet in beeld, want daar kleven meerdere risico’s aan. Haar zoontje staat online en is dus voer voor nare mensen die met zijn filmpjes en foto’s aan de haal kunnen gaan."

Shock op latere leeftijd

Vervolgens legt hij uit welke processen verstoord kunnen raken, nu het jochie geen normaal en anoniem leven leidt. "In de puberteit wordt hij zelfbewust en beseft dan dat hij vanaf zijn luiers zo’n beetje al op internet staat. Dat kan op latere leeftijd voor een shock zorgen. Xess Xava leert nu op 9-jarige leeftijd vanuit cameraperspectief naar zichzelf te kijken, terwijl hij zelf zijn eigen persoonlijkheid moet creëren. Dat kan een identiteitsprobleem veroorzaken."

Geforceerd worden

Daar wringt dus de schoen, wat de expert betreft: Xess Xava wordt aangezet tot inauthentiek gedrag. "Kinderen hebben juist een veilige privéruimte nodig om uit te groeien tot een sterk en evenwichtig persoon", legt Zwanenburg uit.

"We willen dat kinderen weerbaar worden en zelfvertrouwen ontwikkelen. Xess Xava moet zelf uitvinden wat hij leuk vindt en wat bij hem past, en niet geforceerd worden zich op een bepaalde manier voor de camera te gedragen."

