Yolanthe Cabau (ex-vrouw Wesley Sneijder) deelt beelden van haar heftige ongeluk in Netflix-trailer

Yolanthe Cabau komt binnenkort met een Netflix-documentaire over haar leven. Vanaf 18 juni zal de serie te zien zijn, maar ze deelt nu alvast een trailer met eerste beelden. Daarin is ook haar heftige paardrijongeluk te zien.

Op de beelden in de trailer zijn meerdere momenten te zien uit het leven van de veertigjarige actrice en presentatrice. Cabau beloofde dat ze in haar realityserie alles zou laten zien en daar hoorde dus ook een ingrijpend ongeluk bij. Ook is te zien dat bij haar moeder Richarda een tumor wordt gevonden.

Ex van Wesley Sneijder openhartig over 'totaal andere wereld' met zoontje Xess (9): 'Hoe chaotisch je dag is...' Yolanthe Cabau, de ex van Wesley Sneijder, woont met haar zoon Xess (9) in Los Angeles. In een openhartige column deelt ze hoe het moederschap daar voelt als een fulltime baan: druk, veeleisend, maar vol liefde.

Ongeluk

Cabau deelt dus ook beelden van haar ongeluk. Vanwege contractverplichtingen mocht ze eerder nog niet bevestigen dat dit incident had plaatsgevonden. Nu zijn er beelden te zien dat Cabau op haar paard rijdt op Ibiza, het eiland waar ze geboren werd. Op een gegeven moment draait de camera weg en is er hard gehinnik en geschreeuw te horen. Vervolgens komen er ambulances aan op locatie en is het volgende beeld dat Cabau op de intensive care ligt. Eerder is al te horen dat ze zegt dat 'haar benen raar aanvoelen'.

Vervolgens is ook te zien dat Xess Xava (haar zoontje die ze kreeg met Wesley Sneijder) naast Cabau aan het ziekenhuisbed zit. "Ik ben zo misselijk, als ik maar weer kan lopen”, zegt ze vervolgens tegen haar zoontje. Door de contractuele afspraken kon Cabau dus niet open zijn over het ongeluk, maar inmiddels lijkt ze wel weer hersteld te zijn. Wekenlang werden wel alle interviewverzoeken en tv-aanvragen afgewezen.

Wesley Sneijder

De ex van Cabau, Wesley Sneijder, is ook regelmatig te zien in de docuserie. De twee hebben met Xess Xava nog altijd samen een kindje en dus wordt ook die omgangsregeling in beeld gebracht. Onlangs werd ook naar buiten gebracht dat Sneijder een nieuwe vriendin had. Die is logischerwijs niet in de serie te zien. De oud-voetballer wilde onlangs ook nog niet bevestigen dat hij een nieuwe liefde heeft.