Yolanthe Cabau heeft foto's en video's gedeeld van de première van Mr & Mrs Aslan, een nieuwe film waar zij in speelt. De foto's van Cabau op de première werden al veelvuldig besproken voordat deze überhaupt gemaakt waren. De actrice en ex van Wesley Sneijder zou namelijk een verzoek opmerkelijk verzoek met betrekking tot de foto's hebben ingediend.

Jordi Versteegden en Jan Uriot had Cabau haar management een wel heel opmerkelijk verzoek laten indienen. Dat vertelden zij in de podcast Strikt Privé. Volgens Versteegden zou het management van de actrice voorafgaand aan de première de fotografen hebben benaderd met het verzoek om de foto's eerst met het management te delen, voordat deze gepubliceerd worden, zodat deze nog bewerkt zouden kunnen worden voor de publicatie.

'Er is iets raars met haar aan de hand'

De podcastpresentatoren waren niet te spreken over het vermeende verzoek. "Ze heeft toch een soort grootheidswaanzin. Ze staat boven alles en nog wat. Dit soort flauwekul moeten we zeker niet gaan honoreren en je gaat maar op foto's staan zoals je daar staat, en voor de rest moet je niet lopen te zeuren", stelde Uriot. Later zou Cabau echter gezegd hebben dat het om een misverstand ging.

Beelden

Inmiddels heeft Cabau de veelbesproken foto's gedeeld op Instagram. Het is onduidelijk of de fotografen hebben voldaan aan het verzoek dat Cabau's management zou hebben ingediend en of de foto's dus eerst ontvangen en bewerkt zijn door Cabau en/of haar management. Wel deelt de actrice naast de veelbesproken foto's ook een aantal video's, waarop te zien is hoe ze poseert voor de lenzen van verschillende fotografen.

'De première draaide helemaal om het vieren met vrienden, familie en de fantastische cast en crew die dit mogelijk hebben gemaakt', schrijft Cabau bij het bericht op Instagram.

Kritiek

Versteegden en Uriot hadden niet alleen kritiek op het verzoek rondom de foto's op de rode loper van Cabau. Volgens de heren zou de actrice ook "gelogen" hebben over haar Netflix-serie. Er lijkt volgens hen namelijk geen nieuw seizoen van de realityserie van de ex-vrouw van recordinternational Wesley Sneijder op het streamingsplatform te komen, terwijl dat aanvankelijk wel was aangekondigd. Bovendien waren ze ook niet zo te spreken over het eerste seizoen van de realityserie. "Ik vond het een bloedsaaie serie", zei Uriot.