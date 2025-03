Yolanthe Cabau (ex Wesley Sneijder) open over haatreacties: 'Dat had ik niet zien aankomen'

Het internet is geregeld een giftige plek en daar weet Yolanthe Cabau helaas alles van. De voormalig partner van ex-topvoetballer Wesley Sneijder wordt zo nu en dan bedolven onder de haatreacties en opvallend vaak is haar negenjarige zoontje daar ook slachtoffer van. Toen Cabau (40) op Instagram daar weer eens voorbeelden van deelde, gebeurde er echter iets moois.

Het gaat om een bericht van ruim twee jaar geleden dat Cabau weer eens tegenkwam op haar sociale kanalen. Op die beelden is Xess Xavi, het zoontje van haar en Wesley Sneijder, ook te zien. Hij krijgt ondanks zijn jonge leeftijd het nodige over zich heen in de reacties. "Ik ging gewoon weer eens door mijn comments heen", zo verzucht de onlangs 40 jaar geworden beroemdheid als ze het weer eens onder ogen ziet.

Volop lieve reacties

Gelukkig voor Cabau krijgt ze vervolgens hele andere geluiden te horen. Vlak nadat ze een greep uit de reacties deelt, wordt ze bedolven onder de lieve berichten van haar volgers, Die reageren massaal met privéberichten en daarin wordt duidelijk wat zij van de - meestal anonieme - haatreacties vinden. Dat doet Cabau zichtbaar goed. "Mijn DM stroomt vol met zo veel lieve berichten. Dat had ik niet zien aan komen. Dank jullie wel! Alleen maar liefde."

Het inmiddels negenjarige zoontje van Cabau en Sneijder, die vaker te maken krijgt met haatberichten, kreeg onlangs nog te maken met fysieke malheur. Ongeveer twee maanden geleden scheurde hij zijn enkelbanden af.

Breuk met Wesley Sneijder

Het wordt overigens een bijzonder jaar voor Cabau. Netflix komt dit kalenderjaar met een realityserie over de Nederlandse, die al een flinke poos in de Verenigde Staten woont. Daar vierde ze onlangs op feestelijke wijze haar veertigste verjaardag.

Het besluit om te verhuizen nam ze in 2019. Toen had ze nog een relatie met Sneijder, maar die liefde liep in dat jaar ook spaak. Sneijder ging meermaals vreemd en gaf enkele jaren geleden aan daar 'tot de dag van vandaag' spijt van te hebben. Cabau vertelde ooit in een interview dat ze zichzelf volledig kwijt was na de relatiebreuk.