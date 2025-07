Xess Xava, de zoon van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, onderging onlangs een flinke metamorfose: hij ruilde zijn lange lokken in voor een korte coupe. Volgens Cabau had hij het daar zwaarder meer dan hij in de video deed overkomen, zo deelt ze in een bekentenis op Instagram, waaruit blijkt dat ze zelf ook wel even moest slikken tijdens de gebeurtenis.