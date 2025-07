Xess Xava, de negenjarige zoon van oud-topvoetballer Wesley Sneijder en actrice Yolanthe Cabau, heeft voor een explosie gezorgd op Instagram. Hij besloot zijn lange lokken eraf te halen en liet een nieuw kapsel aanmeten. Het kost hem (voorlopig) zijn account, al wordt daar aan gewerkt.

Wie de realityserie van Yolanthe heeft gezien, zal weten dat Xess Xava (geboren in 2015) vrijwel altijd lang haar had. Tot deze week. De zoon van Sneijder en Cabau besloot dat het tijd was voor iets nieuws:

"Als ik het niet mooi vind, groeit het na drie maanden wel weer terug. Dat is niet zo erg", zei hij, terwijl hij plaatsnam in de kappersstoel. "Maar vandaag heb ik besloten dat het tijd is voor verandering."

Lovende reacties

De nieuwe coupe zorgde voor veel reactie van bekende Nederlanders en andere fans. Zo veel zelfs, dat Xess Xava's Instagram-account letterlijk explodeerde. Meta (de makers van het sociale medium) dacht dat er iets niet klopte en trok zelfs de stekker uit het profiel van de zoon van Sneijder en Cabau. "Lieve volgers van Xess Xava", begint zijn moeder haar verhaal op haar Instagram. "Doordat er zoveel verkeer was op zijn Instagram de afgelopen dagen, schrok Instagram en hebben ze zijn account geblokkeerd."

De video van zijn metamorfose harkte liefst 3 miljoen views binnen en da kwam met een prijs. Maar er wordt gewerkt aan een terugkeer. "Instagram weet dat het door zijn ouders wordt beheerd en zijn er mee bezig om het zo snel mogelijk weer online te zetten", verzekert Yolanthe, die de volgers bedankt voor al hun liefde en verwacht dat alles snel weer in orde is.

i De uitleg van Yolanthe Cabau. © Instagram

Lof van ouders

Het eindresultaat van Xess Xava's haar viel ook in de smaak bij papa. 'Ik hou ervan', reageerde hij met drie hartjes. Bij de foto van het eindresultaat schreef hij verder: 'Binkie love you'. Oom Rodney schreef: 'Mooi Xess'.

Zijn moeder daarentegen moest er even aan wennen. "Mijn moederhart had wel een klein 'shockje'", zei ze. Dat komt vooral omdat ze haar kleine jongen ziet opgroeien. "Ik kijk naar hem en ik denk: 'Waar is mijn kleine baby?' Hij is natuurlijk geen baby meer, maar als moeder zijnde blijft het altijd je baby."