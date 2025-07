Xess Xava, de zoon van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, onderging onlangs een flinke metamorfose: hij ruilde zijn lange lokken in voor een korte coupe. Volgens Cabau had hij het daar zwaarder meer dan hij in de video deed overkomen, zo deelt ze in een bekentenis op Instagram, waaruit blijkt dat ze zelf ook wel even moest slikken tijdens de gebeurtenis.

In de Netflix-serie van Cabau was onlangs nog te zien hoe gehecht Xess Xava aan zijn lange lokken was. Toen ze hem vertelde dat ze naar de kapper zouden gaan, was hij allerminst enthousiast: "Ik wil mijn haar niet knippen." Eenmaal plaatsgenomen in de kappersstoel, was hij alles behalve ontspannen. Volgens hem knipte de kapster "te veel" van zijn haar af.

'Het is tijd'

In een recente video op Instagram lijkt hij inmiddels van gedachten te zijn veranderd. "Hey allemaal, het is tijd. Ik krijg een nieuw kapsel", begint hij de video, terwijl hij naar de kapsalon loopt. Daar is te zien hoe hij dapper plaatsneemt in de stoel om zichzelf een kort kapsel te laten aanmeten. Aan het einde van de video is hij haast onherkenbaar met zijn nieuwe, korte coupe.

Toch was hij misschien iets meer gespannen dan hij wilde laten blijken, zo blijkt uit een emotionele bekentenis van Cabau op Instagram: "Ik vind het zo stoer van jou. Ik weet dat je het stiekem best spannend vond", schrijft ze bij een foto van het nieuwe kapsel van haar zoon.

'Afscheid van 'het oude''

Ook de actrice zelf moest wel even slikken toen de schaar erin ging: "Ik moet jullie eerlijk zeggen dat mijn moederhart wel een klein 'shockje' had", vertelt ze in een video die ze deelt in haar verhaal op Instagram. "Ook omdat ik heel trots ben op hem, dat hij gewoon doet waar hij zich goed bij voelt. Maar het is ook een grote stap. Het is een soort afscheid van 'het oude' en hij wordt opeens zo groot. Ik kijk naar hem en ik denk: 'Waar is mijn kleine baby?' Hij is natuurlijk geen baby meer, maar als moeder zijnde blijft het altijd je baby."

Yolanthe Cabau heeft ex Wesley Sneijder op bezoek: 'Je kan beter in Nederland zitten dan hier' Yolanthe Cabau is op allerlei fronten actief. De ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is ondernemer, model, actrice, influencer en komt ook op voor mensenrechten (Free a Girl). Ze is verhuisd naar Los Angeles, maar verlangt zo af en toe terug naar Nederland.

'Ik mis mijn haar!'

"Ik moet er wel nog steeds aan wennen, maar ik vind het super leuk bij hem staan en hij is er zelf ook blij mee", gaat ze verder. "Ik moet wel zeggen dat hij gisteravond zelf even een momentje had dat hij zei: 'oh nee, ik mis mijn haar!' Maar vanochtend was hij weer blij." Ze eindigt de video met de relativerende woorden: "aan het eind van de dag is het maar haar."