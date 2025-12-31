Het is oudejaarsdag en dus maakt de wereld zich op voor de jaarwisseling. Dat is voor onze (voormalig) sporthelden niet anders. Bekijk hier hoe ze terugblikken op 2025 en het nieuwe jaar inluiden.

Estavana Polman en Rafael van der Vaart

Tradities in huize Van der Vaart-Polman worden in ere gehouden tijdens de jaarwisseling. Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart en zijn handballende vriendin Estavana Polman gaan samen met hun (stief)kinderen op de foto. Damián en Jesslynn van der Vaart voegden zich bij het sportkoppel voor een prachtig familiekiekje. Dat gebeurde met Kerstmis ook al. Dit keer hangt er in grote ballonnen 2026 aan de muur en draagt Jesslynn een haarband met sterretjes.

Ook werd tophandbalster Angela Malestein uitgenodigd. Dat is een goede vriendin van Polman. Zij was in 2024 ook al bij de jaarwisseling in het Roemeense Boekarest.

Gian van Veen naar restaurant in hartje Londen

Voor wie de jaarwisseling wat ingetogener zal zijn, is topdarter Gian van Veen. Hij zit als enige Nederlander nog in het WK in Londen. De Europees kampioen is inmiddels aanbeland in de kwartfinales. Op 31 december nam hij zijn vriendin mee voor een etentje bij restaurant Novikov. Die tent is gelegen bij Buckingham Palace en St. James's Park.

Nederlandse tennissers in Australië

2026 begint voor veel Nederlandse tennissers in Australië. Daar gaat in de eerste week van januari het nieuwe seizoen van start. Onder anderen Tallon Griekspoor, Suzan Lamens en David Pel zijn daardoor al in Sydney. Daar vierden ze al dat ze in het nieuwe jaar zitten.

Van 2 tot en met 11 januari wordt de United Cup gespeeld. Nederland zit in Groep F met Duitsland en Polen. Verder spelen voor Oranje de volgende namen: Guy Den Ouden, Eva Vedder en Demi Schuurs.

David Beckham

Zo blikt oud-voetballer David Beckham terug op een 2025 vol hoogtepunten die hij nooit zal vergeten. Op Instagram deelt de oud-topvoetballer foto's van de gebeurtenissen en zijn familie.

"Ik ben zo gelukkig met het jaar dat ik heb gehad in 2025, vol met momenten die ik nooit zal vergeten", begint Beckham zijn terugblik. "Van mijn vijftigste verjaardag tot mijn riddering (ik knijp mezelf nog steeds) en afsluitend met het winnen van de MLS als clubeigenaar. Ik ben zo dankbaar voor mijn fantastische vrouw, mijn geweldige kinderen, mijn vrienden en mijn team waar ik iedere dag mee werk. Zonder jullie was niets mogelijk geweest", schrijft de voormalige middenvelder van onder meer Manchester United, Real Madrid en LA Galaxy.

Aan de hand van een quote van zijn oude coach bij Manchester United kijkt Beckham vooruit naar 2026. "Maar zoals Sir Alex Ferguson zou zeggen: 'Op naar de volgende'. Bedankt voor alle prachtige herinneringen, ik zal 2025 voor altijd blijven onthouden."

Dylan Groenewegen

"2025 was een jaar vol goede en slechte momenten, maar het belangrijkste is dat we 2026 in goede gezondheid en met grote uitdagingen tegemoet gaan", schreef topwielrenner Dylan Groenewegen.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Afgelopen jaar fietste hij voor het laatst bij Team Jayco AlUla. Groenewegen maakt in 2026 de overstap naar de Nederlandse wielerploeg Unibet Rose Rockets.

Frank de Boer

Oud-topvoetballer Frank de Boer wenst iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar. Dat doet jij met een glas wijn in zijn hand en de zon op zijn gelaat in Italië. "Laten we wat aardiger voor elkaar zijn", wil De Boer zijn volgers nog meegeven voor 2026. "Ik wens iedereen gezondheid en geluk."

Valentijn Driessen

Van wie we niets sprankelends hoeven te verwachten, is journalist Valentijn Driessen. De beruchte journalist heeft het niet zo op oud & nieuw. "Ik vind vuurwerk echt verschrikkelijk, en al die poespas eromheen. En ook elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen… Het is gewoon één dag later, één dag dichter bij de dood."