Toptennisser Tallon Griekspoor zit al in het nieuwe jaar. De beste Nederlander bevindt zich namelijk in Australië voor de United Cup. Terwijl de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in volle gang zijn, genoot Griekspoor met enkele Nederlandse collega's van het vuurwerk in Sydney.

De United Cup is het enige landentoernooi dat uit gemengde teams bestaat. Nederland is afgereisd met Griekspoor en Suzan Lamens als enkelspelers. Verder zijn dubbelspecialisten David Pel, Guy den Ouden, Eva Vedder en Demi Schuurs van de partij. Zij nemen vanaf 2 januari deel aan de competitie. Nederland is ingedeeld in een groep met Duitsland en Polen. Zo treffen ze onder anderen topspelers Alexander Zverev en Iga Swiatek.

Het toernooi wordt gehouden tot en met 11 januari en geldt als voorafje op de Australian Open. Dat is het eerste grandslamtoernooi van 2026. Andere bekende deelnemers zijn Coco Gauff, Jasmine Paolini, Emma Raducanu, Stefanos Tsitsipas, Alex de Minaur en Casper Ruud. Topspelers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner laten de United Cup schieten.

TeamNL viert samen feest

Nederland komt pas op 4 januari in actie tegen Duitsland, dus kan de teugels nog wat laten vieren. Gezamenlijk togen ze naar Sydney Harbour Bridge om kilo's vuurwerk in de lucht te zien worden geknald. De Australische stad loopt tien uur voor, dus om 14.00 uur Nederlandse tijd was de jaarwisseling al een feit voor Griekspoor en zijn gezelschap.

De Nederlandse tennissers hielden het veilig. Griekspoor had een staaf vast die meerdere kleuren licht gaf. Lamens droeg een lichtgevende ballon. De Nederlandse plaatste er een foto van op haar Instagram Story: "Gelukkig nieuwjaar United Cup Tennis."

Lamens komt zondag in actie tegen Eva Lys in het enkelspel, daarna volgt een nieuwe clash tussen Griekspoor en Zverev. Die wedstrijden zijn altijd beladen. Vervolgens wordt er nog een gemengd dubbel gevormd. Op 7 januari wacht de ontmoeting met Polen.