Het einde van 2025 nadert. De jaarwisseling vier je met je naasten. Zo ook tophandbalster Estavana Polman, die een goede vriendin uitnodigde bij haar thuis in Boekarest. Angela Malestein kwam net als vorig jaar over vanuit Boedapest.

Dat is te zien op beelden die Malenstein via Instagram deelt. Met Roemenië is het een uur tijdsverschil, dus Polman, Malenstein, Rafael, Damián en Jesslynn van der Vaart zullen eerder het nieuwe jaar inluiden dan in Nederland. Dat de 32-jarige speelster van het Hongaarse Ferencvárosi op bezoek gaat bij huize Van der Vaart-Polman is niet vreemd. Ze zijn immers goede maatjes.

Malestein en Polman goede handbalvriendinnen

"Zij is gewoon echt een vriendin. Wij doen ook leuke dingen samen, als het kan", zei Malestein in een eerder interview met Sportnieuws.nl. "Zij heeft natuurlijk ook een gezin en haar handballeven. Of zij komt naar Boedapest, of ik kom naar Roemenië toe (zoals met de feestdagen, red.)."

"We kennen elkaar van Jong Oranje, sinds we veertien à vijftien zijn. Sinds die dag zijn we eigenlijk al maatjes", vertelde Malestein verder. De twee waren jarenlang kamergenootjes bij het Nederlandse team. Maar daar kwam na het afgelopen WK een einde aan. Polman speelde namelijk haar laatste wedstrijden voor Oranje.

Nederland grijpt naast medaille op WK

Op het WK in eigen land werd Nederland vierde en greep het net naast een medaille. In de troostfinale was Frankrijk na een verlenging te sterk: 33-31. Bij Polman overheerste een trots gevoel over het 'knokken en vechten tot het einde'.

"Ik heb een paar keer gedacht dat we het zouden redden. Het team heeft gevochten en het was mooi dat we nog die verlenging eruit haalden. Maar in zo'n verlenging kan het alle kanten op. Zelf heb ik er heel bewust van genoten dat het mijn laatste wedstrijd was. Hier afsluiten voor eigen publiek is een hoogtepunt en dat maakt me trots."

Ze zal er dan ook met een goed gevoel op terugkijken tijdens de jaarwisseling.