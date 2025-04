Zoon (14) van Yankees-ster op afschuwelijke wijze overleden: 'Zijn tijd hier was kort...'

De 14-jarige Miller Gardner, zoon van voormalig Yankees-ster Brett Gardner, werd dood aangetroffen in een luxe hotel in Costa Rica tijdens een familievakantie. Onderzoek wijst nu naar koolmonoxidevergiftiging als mogelijke doodsoorzaak van de zoon van de honkballer.

Voormalig Yankees-ster Brett Gardner en zijn vrouw Jessica rouwen om het plotselinge overlijden van hun 14-jarige zoon Miller tijdens een familievakantie in Costa Rica. De familie deelde een rouwadvertentie waarin zij de leegte beschrijven die Miller achterlaat bij familie, vrienden en teamgenoten. "Zijn tijd hier was kort, maar zijn geest zal voortleven in degenen die geraakt zijn door de manier waarop hij leefde", aldus de familie.

Koolmonoxidevergiftiging

Onderzoekers vermoeden dat Miller mogelijk is overleden aan koolmonoxidevergiftiging in het Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort. Hij werd de volgende ochtend dood aangetroffen in zijn kamer met sporen van braaksel. Op de avond van zijn overlijden had de hele familie last van maagklachten, waardoor aanvankelijk ook voedselvergiftiging als mogelijke oorzaak werd genoemd.

Randall Zúñiga, directeur-generaal van het Costa Ricaanse Bureau voor Justitieel Onderzoek, verklaarde dat er hoge concentraties koolmonoxide in de kamer waren aangetroffen. Mogelijk is het gas afkomstig uit een naastgelegen machinekamer. De definitieve resultaten uit het lab moeten uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.

In het spoor van zijn vader

Het resort heeft laten weten volledig mee te werken aan het onderzoek en wacht de officiële bevindingen af. "We vertrouwen erop dat het forensisch onderzoek op een objectieve manier de oorzaak van dit trieste incident zal vaststellen", aldus de woordvoerster van het resort.

In de rouwadvertentie wordt ook Millers passie voor sport genoemd. Hij was een getalenteerde honkballer en voetballer op de Pinewood Preparatory School, waar hij speelde met rugnummer 11, net als zijn vader bij de Yankees. Brett Gardner speelde van 2008 tot 2021 voor New York en won in 2009 de World Series.