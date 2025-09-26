Niels Wennemars, de zoon van oud-topschaatser Erben, gaat door een moeilijke tijd. Hij schreef onlangs een emotioneel bericht op Instagram en laat nu opnieuw van zich horen. "We gaan de goede kant op."

De jongste zoon van de voormalig schaatskampioen had moeite met het vinden van zijn roeping en 'voelde zich waardeloos'. Tot hij begon met het maken van filmpjes op sociale media. Hij merkte dat hij het leuk vond om die te maken. "Maar in dat proces verloor ik mezelf in mijn perfectionisme. "Het plezier en de magie verdwenen langzaam."

Blessure

Nu is hij toch weer terug met een video op Instagram. "Je was me toch nog niet vergeten", begint hij zijn bericht. "Ik ben er nog steeds." Vervolgens zie je de 20-jarige Niels weer fanatiek sporten. Iets wat vanwege een blessure lange tijd niet mogelijk was.

"Die blessure is zo goed al verleden tijd, maar het heeft me wel even aan het denken gezet hoor", vertelt hij. Inmiddels is Niels ook weer begonnen aan een studie die sport en ondernemen combineert.

Hij volgde eerst een ALO-opleiding maar besloot daarmee te stoppen. "Ik zat niet echt lekker in de race en dacht dat dit vooral door mijn omgeving kwam. Dus stopte ik met school, waar ik vijf dagen per week aanwezig moest zijn", zei hij eerder.

Het gaat dus weer de goede kant op, meldt hij. Maar de laatste tijd was zijn leven 'een beetje een rommeltje'. Dat ging ten koste van zijn Hyrox-trainingen en het maken van filmpjes.

Hyrox

Niels deelde zijn passie voor Hyrox met zijn vader Erben. Samen bezochten ze zelfs de WK in Chicago. Ook daar maakte de 20-jarige veel filmpjes. Erben Wennemars is na zijn carrière als schaatser nog steeds fanatiek aan het sporten. De oud-topschaatser kwalificeerde zich in zijn leeftijdsklasse zelfs voor het WK en mocht daar de Nederlandse vlag dragen