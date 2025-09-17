Niels Wennemars, de jongste zoon van oud-topschaatser Erben, heeft een emotioneel bericht geplaatst op Instagram. Hij is zoekende naar 'zijn pad' in het leven. "Maar in dat proces verloor ik mezelf."

De 20-jarige Wennemars deelt een krachtige boodschap over de zoektocht. "Ik dacht mijn roeping gevonden te hebben", begint hij een openhartig bericht op Instagram. Hij stopte begin dit jaar met zijn ALO-opleiding. "Ik zat niet echt lekker in de race en dacht dat dit vooral door mijn omgeving kwam. Dus stopte ik met school, waar ik vijf dagen per week aanwezig moest zijn."

"Ik wilde op zoek naar datgene waar ik écht enthousiast van word." Toch merkte hij al snel dat het geen goed idee was om te stoppen met school zonder ander plan. "De druk die ik mezelf oplegde werd alleen maar groter, en ik wist niet waar ik het moest zoeken."

'Waardeloos'

"Ik voelde me waardeloos. Ik werkte te weinig, durfde geen keuzes te maken en liet anderen voor mij beslissen", vervolgt hij. Tot hij een nieuwe uitdaging aanging: een Hyrox-evenement in Thialf. "Waar mijn vader en broer (Joep Wennemars, red.) zoveel uren als schaatsers hebben doorgebracht."

Niels legde alles vast op camera een plaatste een filmpje op Instagram. "Op een manier zoals ik dat nog nooit eerder had gedaan: open, kwetsbaar en blijkbaar ook entertainend." Dat smaakte naar meer en Wennemars bleef veel posten online.

Perfectionisme

"Maar in dat proces verloor ik mezelf in mijn perfectionisme", schrijft Wennemars. Het koste hem steeds meer tijd en moeite om de filmpjes te maken. "Het plezier en de magie verdwenen langzaam."

Bovendien raakte hij geblesseerd. Wennemars kreeg last van shin splits, waardoor hij minder kon genieten van het trainen voor Hyrox. Hij moest zich ook afmelden voor de Hyrox Maastricht . Toch bleef hij content delen. Nu is het tijd voor verandering. "De laatste tijd ben ik veel gaan nadenken. De richting waarin ik bewoog, voelde niet duurzaam."

Passie

"Ik sport omdat ik me fit wil voelen. Omdat sporten me zelfwaardering, voldoening en energie geeft. Maar de intensiteit van de afgelopen maanden ontnam dat", aldus Wennemars. "Ik heb altijd gezegd dat ik iets wil doen waar mijn passie ligt. Want passie en toewijding leveren waarde."

Nu is hij nog steeds zoekende naar zijn pad. "Net zoals velen anderen van mijn leeftijd. Ik voel dat ik de juiste richting op ga."

Erben Wennemars

Niels deelde zijn passie voor Hyrox met zijn vader Erben. Samen bezochten ze zelfs de WK in Chicago. Ook daar maakte de 20-jarige veel filmpjes. Erben Wennemars is na zijn carrière als schaatser nog steeds fanatiek aan het sporten. De oud-topschaatser kwalificeerde zich in zijn leeftijdsklasse zelfs voor het WK en mocht daar de Nederlandse vlag dragen.