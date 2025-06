Erben Wennemars stopte in 2010 met professioneel schaatsen, maar van stilzitten is geen sprake. Hij loopt marathons, doet fanatiek mee aan Hyrox-wedstrijden en is fitter dan ooit. Voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As raken in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast niet uitgepraat over zijn sportieve prestaties.

In de podcast blikken Hoog en Van As niet alleen terug, ze kijken ook vooruit. “Donderdag is het WK Hyrox in Chicago!”, vertelt Hoog. “Met onze eigen Erben Wennemars”, vult Van As enthousiast aan.

“Hij doet mee in zijn leeftijdsklasse. Hij is 49 jaar en hij is ontiegelijk fit voor een 49-jarige. Het is niet normaal”, vertelt Van As. Hoog vult aan: “Zijn zoon Niels is ook helemaal into Hyrox. Op sociale media deelt hij elke dag video’s van hun trainingen.”

Van As vervolgt: “Ze hebben laatst samen getraind met iemand uit de Hyrox-elitegroep. Die gaat ook naar het WK, en dan heb je het over de vijftien beste atleten ter wereld.”

Ook een Hyroxavontuur voor Hoog en Van As

Zelf zijn Hoog en Van As ook in training. “Wij doen in september mee aan een Hyrox", vertelt Hoog. “We gaan ons écht focussen op het hardlopen.” Beiden roepen tegelijk lachend: “En dan willen we ons natuurlijk ook kwalificeren voor het WK.”

Waarop Van As grappend toevoegt: “Maar dan moet het WK wel op een leuke locatie zijn. Het moet wel overseas zijn.”

Hyrox Heerenveen

In mei stond de Hyrox in Heerenveen op het programma, waar Erben maar liefst twee keer meedeed: één keer samen met zoon Niels en één keer solo. In zijn eentje eindigde hij als tweede in zijn leeftijdscategorie.

Beluister de podcast

In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de zinderende finale tussen Sinner en Alcaraz, de Nations League én de Hockey Pro League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: