Zoon van schaatslegende Erben Wennemars deelt unieke ervaring: 'Ouderwets genieten van de pijn'

Dat Erben Wennemars helemaal sportgek is, is inmiddels wel bekend. Zo is hij op 49-jarige leeftijd nog steeds topfit, en hij maakt zich op voor het WK Hyrox, dat deze zomer wordt gehouden in Chicago. Samen met zoon Niels heeft hij weer een speciaal inkijkje gedeeld van de trainingen voor het aanstaande wereldkampioenschap.

Erben heeft zich onlangs gekwalificeerd voor het WK Hyrox, dat deze zomer in Chicago plaatsvindt. Hyrox is een mix van hardlopen en fitness: na elke kilometer hardlopen volgt een zware fitnessoefening. En dat acht keer achter elkaar.

Ex-topschaatser Erben Wennemars kiest de aanval bij presentator Humberto Tan: 'Nee, dan begrijp je het niet' Voormalig topschaatser Erben Wennemars is ook na zijn carrière op het ijs volop aan het sporten. Zo is hij verslingerd aan Hyrox, een combinatie van rennen en fitnessoefeningen. De 49-jarige Dalfsenaar plaatste zich zelfs voor het WK. Is hij daar niet ietwat oud voor?

Bij zijn debuut zette de voormalig topschaatser een indrukwekkende tijd neer van 1:05:33, een prestatie waar veel anderen, zeker in zijn leeftijdsklasse, niet aan kunnen tippen. Die sterke tijd bezorgde hem een ticket voor het WK in de Verenigde Staten, zo vertelde hij recentelijk in de hardlooppodcast De Pacer.

Samenwerking

Niels, een van de twee zonen van Wennemars, is ook fanatiek bezig met Hyrox. Samen zijn ze druk bezig op hun topconditie op pijl te houden. Daarvoor hebben ze de handen ineen geslagen met een bijzonder echtpaar.

Schaatsicoon Erben Wennemars en zijn vrouw ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Het noodlot sloeg zomaar toe' Ex-topschaatser Erben Wennemars en zijn vrouw Renate hebben een ontroerend moment meegemaakt. Het koppel strandde met een lekke band naast de weg, toen een bijzondere helpende hand arriveerde. 'Soms heb je van die onverwachte, maar waardevolle ontmoetingen.'

Niels kwam eerder al in contact met Nicky en Eline Verhoeven, een stel dat Nederland vertegenwoordigt op het WK Hyrox in Chicago. De twee leerden elkaar kennen bij Defensie - een keiharde omgeving die zowel Niels als zijn vader Erben graag van dichtbij wilden ervaren.

'Genieten van de pijn'

Niels plaatste op zondag een video op Instagram, waarin te zien is hoe hij met zijn vader keihard traint met Team Verhoeven. Volgens hem kon dat er maar op één manier aantoe gaan: "Ouderwets genieten van de pijn."

"Mijn vader en ik hebben samen met Team Verhoeven de pomptempel van defensie afgebroken. En we hebben wederom een ongelooflijk sterke training neergezet", zo begint hij de video.

Ex-topschaatser Erben Wennemars stapt even uit de schijnwerpers: 'Geven in plaats van nemen' Erben Wennemars is een 'druk baasje'. De ex-topschaatser vliegt van evenement naar evenement en dook zaterdag (natuurlijk) op bij 'Erbens Vechtdaltoer', een fietstocht voor het goede doel vanuit zijn woonplaats Dalfsen. Maar met de eer wil de voormalig wereldkampioen niet strijken.

Niels heeft veel respect voor het team: "Die familie verhoeven is echt niet te stoppen. Moed, toewijding en veerkracht, dat is hoe ik Hyrox Team Verhoeven zie. En ik mag hun stijl. Ze zijn monsterlijk fit, en ik ga ze volgen op het WK."

Tank

Eerder werden Niels en Erben ook al uitgenodigd door Nicky en Eline Verhoeven voor een zware training. Ze mochten langskomen op militair terrein en ze werden op een wel heel bijzondere manier naar de trainingslocatie vervoerd: met een tank.

Ex-topschaatser Erben Wennemars en zoon krijgen 'extreme behandeling' van bijzonder echtpaar Voor Erben Wennemars is geen uitdaging te zwaar. De inmiddels 49-jarige ex-topschaatser is al een tijdje met topsportpensioen, maar is fysiek nog altijd superfit. Niet voor niks gaat hij met zijn jongste zoon Niels geregeld een enorme uitdaging aan tijdens Hyrox. Maar nu gaat hij een stapje verder

Niels raakte duidelijk extra gemotiveerd. Hij gaf aan dat hij niet uitsluit in de toekomst iets voor Defensie te willen betekenen – een wens die hij blijkbaar al langere tijd koestert. Daarom was hij ook erg dankbaar dat het echtpaar uit Defensie hem en zijn vader wilde helpen. "Ze konden ons nog wel een lesje leren", zei hij in een video op zijn Instagram. "Ik vond het echt geweldig."

Met deze zware trainingen hoopt Wennemars een goede tijd neer te zetten op het WK. He ttoernooi begint op 12 juni, en duurt tot 15 juni.