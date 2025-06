Ex-topschaatser Erben Wennemars duikt de laatste tijd vaak op in de media om te vertellen over het WK Hyrox. Maar een andere Nederlandse deelnemer is daar in Chicago een grotere ster: Emilie Dahmen. "Ik kan hier niet eens meer normaal over straat! Echt waar!"

Bij het WK Hyrox in de Verenigde Staten werd Dahmen zesde. Daarmee zet de 20-jarige Wassenaarse de beste prestatie van een Nederlander ooit neer binnen deze jonge tak van sport. Hyrox is een combinatie van rennen en fitnessoefeningen: er wordt 8 keer 1 kilometer gerend, afgewisseld met 8 oefeningen.

'Nooit durven dromen'

Dahmen is tevreden met het verloop van de wedstrijd. Ze lag lange tijd op plek acht, maar kon dus toch nog opschuiven. "Je wilt altijd beter, daarom droomde ik van een derde plek, maar zesde is ook fantastisch", zegt ze tegen het AD. "Dat had ik ruim een half jaar geleden, toen ik nog nooit van hyrox had gehoord, ook niet durven dromen."

De wedstrijden in de diverse categorieën (oud-topschaatser Erben Wennemars doet mee in de leeftijdscategorie 45-49) vinden plaats op de iconische Navy Pier te Chicago, aan de kust van Lake Michigan. Het evenement wordt gratis gestramd op YouTube door de organisatie. Ook zijn er circa 7.000 man aan publiek.

Over straat

"Ik kan hier niet eens meer normaal over straat! Echt waar!", zegt Dahmen. "Overal komen mensen naar me toe die met me op de foto willen of vertellen hoe goed ik het gedaan heb. Uiteindelijk heb ik een zonnebril moeten opzetten om een beetje privacy te krijgen. Heel bizar. Trouwens, iedere keer als ik mijn instagrampagina open, zijn er weer nieuwe volgers bijgekomen."

Erben Wennemars

Voormalig sprintwereldkampioen Wennemars is een warm pleitbezorger van Hyrox. "Het concept is onwijs goed", vertelde Erben Wennemars in aanloop naar het WK tegenover De Volkskrant. "Het is toegankelijk voor iedereen. Als je wilt, kun je morgen aan hyrox doen. De oefeningen zijn simpel: het is gewoon duwen, trekken, gooien, tillen en springen."

Bij de openingsceremonie was Wennemars de vlaggendrager voor het Nederlandse team. Zijn zoon Niels Wennemars doet ook mee in Chicago.