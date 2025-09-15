Nicky van der Gijp, de zoon van oud-voetballer en tv-held René van der Gijp, was zondag te gast in de Oranjezondag met Hélène Hendriks. Eerder in de week kreeg de podcaster nog complimenten van Johan Derksen en daar was hij maar wat blij mee.

René van der Gijp is al jaren bekend als een van de bekendste oud-voetballers op tv in het programma Vandaag Inside. Inmiddels timmert zijn zoon Nicky echter ook hard aan de weg. Zo is hij regelmatig te zien in meerdere podcasts, heeft hij ook al eens op tv mogen schitteren en presenteert hij zijn eigen podcast Boskamp en Kleine Gijp met Jan Boskamp. In Vandaag Inside kreeg de kleine Van der Gijp afgelopen week complimenten van Derksen.

"Ik heb wel een zwak voor zijn zoon, want dat is echt een natuurtalent. Die hebben ze hier neergezet, maar die zat te lullen alsof hij al vijf jaar hier zit", zo vertelde Derksen over de zoon van zijn tafelgenoot René van der Gijp. De jonge Van der Gijp vertelt zelf ook al lange tijd 'fan te zijn van het programma'.

'Ik dacht dat hij mijn naam niet eens wist'

Voor de jonge Van der Gijp kwamen de complimenten van Derksen nogal uit de lucht vallen. "Mijn vader moet iemand hebben om alles tegen af te zeiken en dat was ik dan. Dat vond ik ook helemaal niet erg. Van iedereen die dit kon zeggen, had ik Johan wel als laatste verwacht. Zeker omdat ik hier al tien jaar rondloopt en het enige wat hij altijd tegen mij zegt is 'junior' en dan loopt hij weer door. Ik dacht dat hij mijn naam niet eens wist."

Waar de jonge Van der Gijp een bekende naam is in podcastland, zet ook Van der Gijp senior zijn stappen in de podcastwereld. Al enkele jaren heeft hij samen met zijn voetbalvrienden Michel van Egmond (schrijver), Rob Jansen (zaakwaarnemer) en Wim Kieft (oud-voetballer) een podcast waarin ze de laatste ontwikkelingen in de voetbalwereld bespreken en anekdotes delen over vroeger.