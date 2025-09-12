Het tv-programma Vandaag Inside wordt bij het WK voetbal 2025 misschien opgenomen vanuit Curacao. Presentator Wilfred Genee zou niets liever willen en René van der Gijp vindt het ook een prima plan. Maar Johan Derksen is minder enthousiast. Hij heeft niet zoveel op met het eiland.

In de uitzending van vrijdag laat hij zich, niet voor het eerst sinds Curacao werd genoemd als mogelijke locatie voor tijdens het WK, negatief uit over het grondgebied dat bij het Koninkrijk der Nederlanden hoort. "Daar zit de nouveau riche, mensen die veel geld hebben, maar die daar de verkeerde dingen mee doen, waardoor ze er heel patserig bij lopen", zo begint hij.

Muziek

Hij heeft het met eigen ogen gezien. In zijn tijd dat hij werkzaam was in de muziekwereld, was hij bijvoorbeeld betrokken bij concerten op het eiland. "Ik moest Buddy Guy aankondigen enzo. We hadden het Curaçao North Sea Jazz Festival. Daar hadden we hele grote mensen. Een dag of drie en dan weer terug", aldus Derksen.

Prince

"We hadden Prince. De grote Prince", vertelt hij over de in 2016 overleden popster. "Dan krijg je dus een contract. Met een rider, zo heet het, met wat voor eten en drinken de artiest wil. Daar stonden merken op, niet te geloven. De sponsoren stonden klaar om Prince te verwelkomen. Hij reed in een limousine en wilde flessen drank in de koelkast."

"Hij zat daar te zuipen. Vijf seconden voor hij moest beginnen kwam hij eruit om te beginnen. Je ziet hele gekke dingen op die riders staan. Kleur van de bankstellen in de kleedkamer. Alle drank. Daar ga je in mee. Ze drinken er niks van, ze nemen het in de tas mee naar huis." Gast Hélène Hendriks vraagt of het gaat om 'roze banken', Derksen zegt: "Nee, die poppenkast doen we niet."

Dick Advocaat

Wie weet is niet alleen VI weldra op Curacao, maar Curacao met zijn voetbalelftal op het WK. Dick Advocaat heeft met Curaçao een grote stap gezet richting het WK van 2026. De 77-jarige bondscoach zag zijn ploeg in de derde ronde van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap met 3-2 winnen van Bermuda.

De andere twee teams in de poule van Curaçao zijn Jamaica en Trinidad en Tobago. Die landen speelden ook tegen elkaar. Jamaica won thuis met 2-0 en is met zes punten koploper in de groep. De ploeg van Advocaat staat tweede met vier punten. Trinidad heeft drie punten en Bermuda staat puntloos onderaan.