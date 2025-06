Zoon van schaatsicoon Erben Wennemars verbaast zich over bloedfanatieke vader: 'Komt die gast weer aan'

Voormalig topschaatser Erben Wennemars heeft er naast het lopen van marathons nog een sportieve hobby bij: Hyrox. Samen met zijn jongste zoon Niels doet hij mee aan fitnesswedstrijden. Pa Wennemars zit nog vol energie. Soms heeft hij zelfs té veel energie over, vindt zijn zoon.

Erben en Niels zaten vrijdagavond aan tafel bij Humberto. Waar zoon Joep de schaatscarrière van zijn vader achterna is gegaan en wereldkampioen is geworden, timmert zoon Niels aan de weg in de Hyrox. En het mooie is: hij kan die sport samen met zijn vader beoefenen.

'Bijna beetje irritant'

Wennemars plaatste zich zelfs voor het WK Hyrox in zijn leeftijdsklasse. "Hij is heel fanatiek", vertelt Niels aan Humberto Tan. "Het is bijna een beetje irritant, want dan gaat hij bijvoorbeeld vijftien kilometer hardlopen en dan komt-ie terug en dan ben ik toevallig bezig met een Hyrox-training. Dan ziet hij die slee liggen - alles staat buiten, want wij kunnen dat thuis doen. Dan komt hij terug van die vijftien kilometer, gaat hij nog even aan de slee lopen trekken."

De 49-jarige voormalig topschaatser blijkt nog altijd energie te over te hebben. "Dan heeft hij uiteindelijk ook nog een hele Hyrox gedaan", vervolgt Niels zijn verhaal. "En vervolgens ziet hij ook nog wat onkruid tussen de tegels zitten en gaat-ie op zijn knieën zitten om dat onkruid weg te halen. Dus je hebt altijd het gevoel dat je te weinig doet." Niels moet lachen om zijn energieke vader: "Ik stop zoveel energie in de Hyrox, en dan komt die gast weer aan."

Motivator

Wennemars en zijn zoon deden recent mee aan de Hyrox in Thialf, geen onbekende plek voor Wennemars. De schaatsvader is tegelijkertijd een motivator voor zijn zoon. "Ik voelde mij zaterdag zo slecht. Ik dacht hoe ga ik dit ooit doen. Maar als je eenmaal bent gestart dan loop je wel door die spierpijn heen", legt Niels over zijn Hyrox-race uit. "En toen ging het toch uiteindelijk. Maar we hebben wel 50/50 gedaan in Heerenveen."