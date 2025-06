Schaatsicoon Erben Wennemars en zijn vrouw ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Het noodlot sloeg zomaar toe'

Ex-topschaatser Erben Wennemars en zijn vrouw Renate hebben een ontroerend moment meegemaakt. Het koppel strandde met een lekke band naast de weg, toen een bijzondere helpende hand arriveerde. 'Soms heb je van die onverwachte, maar waardevolle ontmoetingen.'

Voormalig tv-presentatrice Renate schrijft over het moment waarvan ze een brok in haar keel kreeg. Wennemars en zijn vrouw hadden pech met de auto: een spijker bleek de boosdoener. Een ietwat norse man van de pechhulp arriveerde, schrijft Renate in haar column in de Stentor. 'Wachtend op de afwikkeling raakten we aan de praat. Hij bleek heel aardig.'

Brok in de keel

De man zat boordevol verhalen, ook verhalen die het koppel persoonlijk raakten. 'Hij vertelde over de dag dat hij zijn zoon verloor. Een zoon met dezelfde leeftijd als die van ons. En dat hij, de vader, de eerste was geweest die ter plekke bij het ongeluk was.' Erben en Renate waren er stil van. Ze hebben twee zoons: Joep (22) en Niels (20).

Relativering

Het verhaal van de vreemdeling zorgde voor relativering bij Wennemars en zijn vrouw. De lege autoband was plots maar een klein probleem. 'Zomaar een gezin in Nederland. Hardwerkende mensen die niks verkeerd hebben gedaan. Maar waar het noodlot zomaar toeslaat. Een gezin dat, ondanks alles, bij elkaar is gebleven', schrijft ze verder.

De man voelde zich vrij om zijn verhaal te vertellen, terwijl hij dit normaliter niet vaak doet. 'Het is niet altijd makkelijk als gestrande automobilisten boos of vol zelfmedelijden foeteren dat dit "het ergste" is dat ze "ooit hebben meegemaakt"'. Renate schrijft dat het 'een ontmoeting is om nooit te vergeten'.

Zoons

De 49-jarige Wennemars is nog altijd topfit. Hij probeert zijn sportende zoons bij te houden. Zoon Joep is zijn vader achterna gegaan en timmert aan de weg als topschaatser. Hij werd begin dit jaar wereldkampioen op de 1000 meter. Maar ook de jongste zoon is sportief. Niels is verzot van Hyrox, een fitnesswedstrijd waarbij krachtoefeningen worden gecombineerd met hardlopen.