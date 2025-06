Ex-topschaatser Erben Wennemars gaat met zoon 'helemaal kapot' in zware training van wereldtopper

Voormalig schaatstopper Erben Wennemars en zijn zoon Niels houden van Hyrox, een fitnessonderdeel waarbij krachtoefeningen worden gecombineerd met hardlopen. Om er echt goed in te worden, zijn ze op bezoek gegaan bij 'een van de beste hyroxers ter wereld'.

Niels deelt er beelden van op zijn Instagram. 'Ik had de eer om met Hidde Weersma te trainen', schrijft bij de vlog. De hyroxer behoort tot de top vijftien ter wereld. Zijn persoonlijk record staat op 56 minuten en 33 seconden op een hyrox pro, een variant met zwaardere gewichten.

'We zijn gewoon dik twee uur zoet geweest', zegt Niels in zijn video. Hij legt uit dat vader en zoon Wennemars meededen met het schema van Weersma. 'Mijn vader en ik hadden het redelijk zwaar, terwijl Hidde ons met lange mouwen en een lange broek fluitend voorbijliep.' Oud-topschaatser Erben Wennemars (49) is nog altijd topfit en doet met regelmaat mee aan hardloopwedstrijden.

Wennemars naar het WK

Van 12 tot 15 juni staat het WK hyrox op het programma in het Amerikaanse Chicago. Daar doet niet alleen Weersma, maar ook Erben Wennemars aan mee. 'Dus allemaal hartstikke leuk, dat trainen met de familie Wennemars', gaat zijn zoon verder in de vlog. 'Maar de training moet wel verdomd goed zijn. En dat was het ook.'

Joep Wennemars

Topsport zit zonder twijfel in de familie bij de Wennemarsjes. Erben is meervoudig wereldkampioen, Niels heeft zich op het hyroxen gegooid en dan is daar ook nog Joep. De 22-jarige telg uit de familie verraste in maart vriend en vijand door goud te winnen op de 1000 meter bij de WK afstanden.

Joep is momenteel met Team Essent in Collalbo, in Zuid-Tirol. Daar bereidt hij zich - samen met onder andere zijn vriendin Suzanne Schulting - voor op het nieuwe schaatsseizoen. Wennemars hoopt zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen, die begin 2026 plaatsvinden in Milaan.