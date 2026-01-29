PSV heeft twee bijzondere jeugdspelers gestrikt. De zoons van Emerson Akachar (beter bekend als Emms) en Melvin Silberie (Mella) tekenden hun contract in Eindhoven. Het maakt de leden van rapformatie Broederliefde trots.

"Trots. Dankbaar. Emotioneel", trapt Emms af in een post op Instagram. "Woorden schieten te kort voor wat dit met me doet als vader en oompie. Wij zijn al super trots op wat jullie tot nu toe al bereikt hebben, ongeacht het eindresultaat. Onze jongensdroom leven jullie nu al", schrijft de 33-jarige rapper. "Dit is nog maar het begin van de reis. Al die trainingen en spelen op het pleintje omdat jullie graag willen! De reis gaat hier verder, stap voor stap."

Broederliefde

De rapgroep Broederliefde komt uit Rotterdam. Een deel van de formatie is fan van Feyenoord, terwijl de anderen Sparta supporten. Meerdere leden hebben ook een verleden in het profvoetbal. Jerron Faria (Jerr) speelde in de jeugd van Sparta en FC Utrecht. Dat deed hij samen met Mella. Zij schopten het ook tot de A1 van FC Utrecht. Emms voetbalde bij Excelsior.

Doorbreken deden ze allemaal niet, althans op het voetbalveld. Met Broederliefde scoorden ze hit na hit. In 2016 brachten ze Jungle uit, wat het meest gestreamde nummer in Nederland op Spotify werd. Andere populaire nummers zijn Hard Work Pays Off, Alaka en Mi No Lob.

Met enkele van die tracks sluit Emms zijn post ook af. "Hard Work Pays Off is geen slogan, is geen toeval, het is wat gebeurt als een familie samen gelooft, samen werkt en samen draagt. We zijn er Nog Lang Niet, maar wel iets verder als gister."

