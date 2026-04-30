Wielericoon Mathieu van der Poel bezit samen met zijn geliefde Roxanne Bertels een huis nabij Antwerpen. Hier is hij dan ook vaak te vinden. Maar de 31-jarige Nederlander bivakkeert ook grote delen in Spanje. Na zijn carrière ziet hij zichzelf definitief naar het warme land verhuizen.

Van der Poel en zijn Belgische vriendin wonen in een riante villa in 's-Gravenwezel. Vooral handig als de Nederlandse alleskunner op de fiets in de winter meedoet aan het veldrijden, dat vooral in België en Nederland wordt gehouden. Maar Van der Poel bezit ook een luxueus buitenverblijf aan de Costa Blanca, in Moraira om precies te zijn. Daar is het vanwege het betere klimaat beter toeven.

De Nederlander wordt ook steeds meer Spanjaard in zijn doen en laten. Hij maakt lange trainingsritten, terwijl hij tussendoor geniet van een bakje koffie. Ook heeft hij de Zuid-Europese mentaliteit steeds meer omarmd.

Definitieve verhuizing op de planning

In een uitgebreid interview met AS vertelt Van der Poel wat hij zo geweldig vindt aan het land: "Uitgaan met vrienden, even een rustig momentje hebben, zoals dit, en afspreken voor een lunch of een kop koffie. Ik ben dol op eten en tapas. Toen mijn partner en ik hier een paar jaar geleden naartoe verhuisden, hadden we het erover dat we hier veel tijd zouden doorbrengen zodra ik zou stoppen met wedstrijden. Ik speel ook graag golf. Soms moet je even loskoppelen van het wielrennen."

Vooralsnog lijkt Van der Poel nog wel even door te gaan met fietsen, maar hij heeft een mooi vooruitzicht. "Het is mijn tweede thuis, maar het komt steeds dichter in de buurt van mijn eerste. Ik breng hier veel tijd door met trainen, maar ook met genieten. Ik heb hier een fijne plek voor mezelf gevonden."

Tour de France 2026

De renner van Alpecin-Premier Tech verklapte ook alvast wat plannen voor het vervolg van 2026. Van der Poel reed in het voorjaar enkele monumenten, waaronder de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook kwam hij winnend over de streep in Parijs-Roubaix.

"We zijn mijn programma aan het voorbereiden voor de Tour de France, waaraan ik zeker zal deelnemen. We moeten nog bekijken welke wedstrijden ik ga rijden voordat ik daarheen ga. En het is waarschijnlijk dat een aantal daarvan mountainbikewedstrijden zullen zijn. Uiteraard staat de Tour de France de komende weken centraal."