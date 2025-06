Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney verwachten binnenkort hun tweede kindje. In een prachtige foto van de "start" van een "speciaal" moment, showt Kiemeney haar zwangere buik, waar aan te zien is dat de kleine De Jong waarschijnlijk niet heel lang meer op zich zal laten wachten.

Een maand geleden maakte het stel bekend in verwachting te zijn van hun tweede kindje tijdens de verjaardag van De Jong. "We bakken iets beters dan een verjaardagstaart", schreven de twee bij foto's op Instagram waarop te zien was dat Kiemeney zwanger is.

'Speciale zomer'

Wanneer de uitgerekende datum is, heeft het stel niet bekendgemaakt, maar de zichtbaar zwangere buik van Kiemeney in een nieuw bericht op Instagram en de daarbijbehorende tekst verraden dat ze waarschijnlijk deze zomer nog hun kindje verwachten. "De start van een speciale zomer", schrijft Kiemeney op Instagram bij een foto van zichzelf in een strakke jurk waarop ze haar buik toont.

Daar FC Barcelona niet meedoet aan het WK voor clubs, kan De Jong lekker genieten van zijn vakantie gedurende de zomerstop. Het stel doet dat in Saint-Tropez, waar de foto is gemaakt. Ze zijn in verwachting van hun tweede kindje. Vorig jaar werden ze trotse ouders van zoontje Miles.

Relatie

De twee kennen elkaar al jaar en dag. Ze zaten bij elkaar op de middelbare school. Kiemeney was destijds hockeyster en De Jong voetbalde in de jeugd van Willem II. De lovestory van de twee begon in die tijd. Kiemeney stopte uiteindelijk met hockey en verkaste met de middenvelder naar Amsterdam, waar hij zijn loopbaan bij Ajax voortzette. In mei vorig jaar trouwden de twee in het geheim met elkaar. Inmiddels al meer dan vijf jaar in Barcelona.

Grote kans dat als het kindje ter wereld komt, hij of zij direct de iconische werkplek van papa De Jong kan aanschouwen. Barcelona maakte namelijk onlangs bekend binnenkort te zullen terugkeren naar de vaste thuisbasis: Camp Nou, dat al jaren gerenoveerd wordt.