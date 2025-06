Voor veel voetballers is het vakantie. Dus is het hoog tijd om voor plezier met familie en vrienden. Dat geldt ook voor de familie De Jong. Voetballer Frenkie, vrouw Mikky en zoontje Miles zijn helemaal klaar voor de zomer.

Het is de laatste zomer met zijn drietjes, want onlangs maakte de Oranje-international en zijn vrouw bekend een tweede kind te krijgen. 'We zijn iets aan het maken wat nog beter is dan een verjaardagstaart', schreef het koppel op de verjaardag van de voetballer.

Fotodump

Na het afgelopen seizoen, waarbij De Jong met Barcelona kampioen werd en de Spaanse beker won, moest de voetballer zich nog even melden bij het Nederlands elftal voor twee kwalificatieduels. Die werden eenvoudig gewonnen van Finland (2-0) en Malta (8-0). Ondertussen vermaakte Mikky Kiemeney zich met haar man en zoontje. 'Mijn camerarol aan het opruimen voordat de zomer begint', schreef ze bij een reeks van negentien foto's.

De post bevatte foto's van Kiemeney met Frenkie, zoontje Miles en een heleboel spelersvrouwen van Barcelona, onder wie die van Dani Olmo en Andreas Christensen. Ook was er een plaatje met Daniela Jehle, de Nederlandse ex van Marc-André ter Stegen. 'De eerste blijft m'n favoriet', reageerde Laura Benschop, de vrouw van Ajacied Davy Klaassen, onder de post. Daarop was Mikky te zien knuffelend met Miles.

Schattige beelden van Frenkie met Miles

Maar een andere schattige foto was die van Frenkie, die met Miles voorop de fiets rondreed. 'De beste papa en mama in de wereld', schreef een fanaccount van Kiemeney met de nodige hartjes. Ook De Jong zelf liet een hartje achter, evenals de nodige spelersvrouwen.

Toekomst Frenkie de Jong

De Jong kwam stroef op gang met Barcelona dit jaar, nadat hij door een enkelblessure - die hem ook het EK in 2024 kostte - later instroomde. Maar na de winterstop draaide hij als vanouds en won hij met zijn club de dubbel. Toch zijn er vraagtekens over zijn toekomst. De onderhandelingen over een nieuw contract verlopen volgens Spaanse media stroef. Hij loopt medio 2026 uit zijn contract, dus is er haast bij geboden. Het verschil tussen vraag en aanbod is echter vooralsnog te groot: