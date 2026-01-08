Maarten van der Weijden kreeg al een hoop op zijn bordje in zijn leven. De zwemlegende die in 2008 olympisch goud won op de tien kilometer kreeg begin deze eeuw leukemie. Daar herstelde hij van, maar ook enkele jaren geleden was er in korte tijd veel persoonlijk leed voor de inmiddels 44-jarige Nederlander. Daarover vertelt hij nu openhartig.

Van der Weijden doet zijn verhaal in de podcast Inspiratie uit het zwarte gat van Bas van Veenendaal. Daarin gaat het onder meer over zijn ziekte, zijn grote zwemsuccessen en indrukwekkende uitdagingen als het afleggen van de elfstedentriatlon. Dat laatste deed hij in 2023, een jaar waarin het nodige gebeurde in Van der Weijdens leven.

Dood van vader en beste vriend

"Daarna heb ik eigenlijk een heel zware tijd gehad", aldus Van der Weijden. "Mijn beste vriend overleed, mijn vader overleed, scheiding... Dus wat mijn basis eigenlijk was, viel helemaal weg. Wat ook wel weer heel gek is." De Alkmaarder was twaalf jaar samen met Daisy de Ridder toen het huwelijk klapte.

Al die gebeurtenissen zorgden voor een soort zwart gat in het leven van Van der Weijden. "Wie ben ik nou en wat wil ik nu?" Uiteindelijk kreeg hij hulp van datgene waar hij zo goed in is. "Ik vind het wel fijn om te merken dat sporten daar altijd wel een rol in blijft spelen. Dat ik sporten heel prettig vind en sport nog steeds - net als toen ik na mijn ziekte weer ging zwemmen - een heel mooi middel is waar je doelen kunt stellen en steeds iets beter kan worden."

Scheiding had veel impact

Maar sporten of niet: al die gebeurtenissen hadden natuurlijk heel veel impact. "Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat die scheiding zou plaatsvinden. Daar liep ik best even tegen een muur op. Ik was altijd voorbereid op elk scenario, maar op deze even niet. Het was echt zoeken, een leegte. Ik heb dagenlang gewandeld, nagedacht, muziek opgezet en mensen gebeld."

Van Veenendaal, onlangs zelf ook gescheiden, merkt op dat hij vooral de rust en stabiliteit van een lange relatie met kinderen mist. "Ik heb lang gezeten met frustratie, boosheid en 'het is niet eerlijk'", vertelt Van der Weijden. "Toen ging ik weer rustig dingen doen, nu zit ik in de fase dat ik een nieuw huis en een nieuwe vriendin heb. Het is weer wat stabieler aan het worden."

Nieuwe liefde voor Maarten van der Weijden

Inmiddels is Van der Weijden weer gelukkig in de liefde. Sinds het begin van 2025 heeft hij een relatie met Anne Sestig, die hij leerde kennen via Tinder. "Anne is lief, mooi, zorgzaam, eerlijk, open en intelligent", vertelde hij vorig jaar aan Story. "Het leven met haar is heel prettig."