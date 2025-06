De relatie van Maarten van der Weijden en zijn vrouw Daisy liep minder dan een jaar geleden spaak. Het huwelijk strandde na twaalf jaar, maar inmiddels is hij weer gelukkig in de liefde. De olympisch kampioen van 2008 maakte recent bekend een nieuwe partner te hebben en heeft openlijk mooie woorden voor haar over.

Sinds het begin van dit jaar is Van der Weijden gelukkig met zijn geliefde Anne Sestig. Dat maakte hij vorige maand zelf openlijk bekend door een zogeheten 'fotodump' met ook foto's van haar te delen op Instagram. Toen kreeg het stel de nodige complimenten en nu mag Sestig opnieuw mooie woorden in haar zak steken.

Samen dankzij Tinder

Ditmaal doet Van der Weijden dat zelf in de Story. "We hebben elkaar via datingplatform Tinder leren kennen", zo verklapt hij. "Anne is lief, mooi, zorgzaam, eerlijk, open en intelligent." Volgens de man die in 2008 olympisch goud iwon bij het openwaterzwemmen is dolgelukkig. "Het leven met haar is heel prettig'. Ze wonen overigens nog niet samen. "Dat zou wel heel snel zijn. Anne woont wel in de buurt. Ze heeft zelf ook kinderen."

'2024 een rotjaar'

Van der Weijden is vader van twee dochters: Phileine en Robien. Die kreeg hij samen met Daisy, met wie hij jarenlang samen was en in 2012 trouwde. De relatie liep in het najaar van 2024 echter definitief stuk. "Ik had nooit verwacht te gaan scheiden", vertelde hij begin dit jaar al aan het roddelblad. "2024 was een rotjaar. Maar soms loopt het leven anders dan gehoopt."

Bekendheid door gouden medaille

In 2008 kreeg Van der Weijden landelijke bekendheid door zijn gouden plak op de Spelen. Vooral het verhaal achter die zege maakte heel veel indruk. Enkele jaren eerder werd bij hem namelijk kanker geconstateerd. Dt was in 2001. De zwemmer bleef maandenlang in het ziekenhuis en onderging chemokuren en een stamceltransplantatie. Uiteindelijk werd hij volledig genezen verklaard.

In de jaren na zijn topsportcarrière baarde hij regeld nog opzien door zeer uitdagende sportieve doelen aan te gaan. Zo verbrak hij in 2018 het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbreken. Ook volbracht hij als tweede man ooit de Elfstedentriatlon, waarbij hij miljoenen euro's ophaalde voor onderzoek naar kanker.