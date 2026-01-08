Maarten van der Weijden maakte in zijn leven al een hoop bijzondere momenten mee. De man die in 2008 olympisch kampioen werd in Beijing werd begin deze eeuw zeer ernstig ziek, herstelde uiteindelijk van kanker en werd mede door zijn eigen foundation een boegbeeld in de strijd tegen de ziekte. Hij vindt het daarom belangrijk om de juiste nuances te plaatsen en dat bleek deze week eens te meer.

De voormalig topzwemmer was namelijk te gast bij een podcast. In Inspiratie uit het zwarte gat van Bas van Veenendaal wordt hij aan het begin, zoals gewoonlijk, kort geïntroduceerd. Dat doet Van Veenendaal door hem te typeren als een 'zwemlegende en een van de meest inspirerende sporters van zijn generatie.' Ook wordt zijn 'lange strijd tegen kanker' aangestipt. Van der Weijden grijpt de gelegenheid meteen aan om de host te corrigeren.

Reteveel geluk gehad

"Je zegt 'zijn strijd tegen kanker' en daar zou je uit kunnen opmaken dat er een soort van daadkracht in zit. Dat wil ik graag ontkrachten. Want ik heb in het ziekenhuis gelegen, ik was een luie patient en heb vooral reteveel geluk gehad dat de behandeling werkte", zo verheldert Van der Weijden zijn correctie.

Volgens hem - en velen anderen - kun je kanker simpelweg niet 'overwinnen', maar moet je gewoon hopen dat de behandeling aanslaat en je beter wordt. "In het ziekenhuis heb ik vaak genoeg gezien dat een behandeling niet werkte en dat die patiënten sterven. Als ik dan zou beamen dat ik door daadkracht en door de strijden van kanker gewonnen zou hebben..."

Afschuwelijke gedachte

Van der Weijden vervolgt: "Wat zou het dan zeggen over die patiënten, en dat zijn er ruim 40.000 per jaar, die het geluk om te herstellen niet hebben? Dan zou ik bijna zeggen dat die iets verkeerds hebben gedaan, dat vind ik een afschuwelijke gedachte. Dus ik heb geluk gehad en die mensen die niet van kanker herstellen hebben de pech dat er helaas nog geen behandeling is."

Nederlandse taal

Van Veenendaal merkt op dat hij er nog niet zo over had nagedacht, maar Van der Weijden is ook van mening dat het iets typisch Nederlands is. "Het zit heel erg in de Nederlandse taal, bijna."

Van der Weijden kreeg de diagnose in 2001. Hij bleek leukemie te hebben en onderging meerdere chemokuren en een stamceltransplantatie. Nadat hij genezen werd verklaard, pakte hij zijn zwemcarrière weer op.

Dat leverde in 2008 een van de meest memorabele olympische titels van een Nederlander ooit op. Van der Weijden won goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen en werd na afloop bejubeld door een emotionele Pieter van den Hoogenband.