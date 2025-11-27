Hoe het is om de beste voetballers ter wereld in een voetbalshirt te zien rondlopen dat jij hebt ontworpen? Vraag het Floor Wesseling en je krijgt het antwoord. Dagelijks ontwerpt de Amsterdammer de meest unieke voetbalshirts. Een bezoek aan zijn atelier met honderden shirts levert de mooiste anekdotes op. “Kijk, dit is ‘m: het unieke bekershirt dat we voor de Eurojackpot KNVB Beker hebben ontworpen.”

Het is maandagochtend. Een frisse wind giert door de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord. In dit cultureel centrum huisvest op de eerste verdieping Studio Wesseling, het grafisch ontwerpbureau van Floor Wesseling. De Amsterdammer speelde zelf jarenlang voor A.V.V. Zeeburgia, de amateurclub die bekendstaat om zijn ijzersterke jeugdopleiding. Namen als Adam Maher, Ryan Donk, Joshua Brenet en Luciano Narsingh verlieten de Amsterdamse kweekvijver voor een profclub. Voor rechtshalf Wesseling, die het in zijn jongere jaren schopte tot ‘’zaterdag 1’’ van Zeeburgia maar de laatste jaren furore maakte in de lagere seniorenteams, was al vrij snel duidelijk: die voetbalwereld trekt me wel. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten.

Elk voetbalshirt heeft een verhaal

“Ik was altijd met identiteit bezig. Tijdens mijn studie heraldiek (de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van wapens, zoals wapenschilden en bijbehorende symbolen, red.) raakte ik geïnteresseerd in familiewapens. Hoe kun je van oude vormen een nieuwe identiteit maken?”, legt Floor uit. “Al vrij snel triggerde het mij om voetbalshirts aan elkaar te naaien en met elkaar te combineren. Elk voetbalshirt heeft een verhaal, dat kon ik op deze manier vertellen.” Zo ook het unieke bekershirt dat Floor speciaal ontwierp voor de Eurojackpot KNVB Beker. De ontwerper pakt een demo-shirt uit de stoel. “Dit is-ie dan. Deze gaat straks naar de ‘Mr. Beker’ van de eerste speelronde.” De ‘Mr. Beker’ is de absolute smaakmaker van iedere speelronde in het bekertoernooi en wordt geëerd met het unieke bekershirt. Daarover later meer.

“Het begon hiermee.” Floor wijst naar een groot schilderij op de muur in zijn atelier. Een combishirt van het Nederlands Elftal en Die Mannschaft is ingelijst. “Ik had pak ‘m beet twintig jaar geleden geluk. Veel oude voetbalwinkeltjes gingen failliet. Met mijn verdiende geld kocht ik tegen een lage prijs bergen aan voetbalshirts om ze vervolgens weer kapot te knippen en aan elkaar te naaien. Die gasten wisten wat ik deed. Ik breng bloedlijnen, familiewapens en de combinatie van culturen samen in één voetbalshirt.”

Twee shirts voor Lionel Messi

Van Ronaldinho tot Marco Reus tot Edgar Davids, Lasse Schöne en zelfs Lionel Messi: Floor ontwerpt unieke (persoonlijke) shirts voor ‘s werelds beste voetballers. De muur in zijn atelier hangt vol met foto’s van poserende voetballers. De foto van een lachende Ronaldinho valt op. “Ik overhandig de shirts vaak persoonlijk. Met de meeste gasten heb ik dus ook direct contact.” De grote hamvraag: loopt Lionel Messi rond in een shirt van 'Blood in, Blood out' - zoals Floor's collectie voetbalshirts heet? Trots: “Ik heb voor Messi twee shirts gemaakt. Helaas heb ik ze nooit persoonlijk overhandigd. Er zitten zoveel lagen tussen, dus dat is onmogelijk.”

Het concept van heraldiek komt overal terug

In zijn boek Blood in, Blood out vertelt Floor hoe hij het concept van heraldiek altijd in gedachten houdt bij het maken van (persoonlijke) shirts voor bekende voetballers of landenteams. Zijn ervaring bij Nike - Floor ontwierp circa 100 voetbalshirts - zorgde ervoor dat de grafisch vormgever snel in de voetbalwereld rolde. “Kijk, dit was mijn eerste shirt die ik maakte toen ik bij Nike kwam werken. Meteen een topland.” Floor pakt een shirt van het Braziliaans voetbalelftal uit de rekken. “Daar (bij Nike, red.) leerde ik echt om van stretch af aan te beginnen. Het waren langdurige projecten van twee jaar, de lat lag hoog.”

De iconische kopbal van Van Persie

Floor glundert als hem wordt gevraagd op welk voetbalshirt hij het meest trots is. “Dat is deze.” Binnen enkele seconden heeft de ontwerper het bekende blauwpaarse uitshirt van het Nederlands elftal in zijn handen, waarmee de ploeg indruk maakte in 2014 op het WK in Brazilië. “Hier kwam zoveel techniek bij kijken. Het duurde erg lang om de blauwe blokjes perfect op het paarse stof te drukken. Ik wilde dat het shirt ging glimmen als-ie nat werd. Je krijgt dan een echt heldeneffect.” En dat gebeurde. De iconische kopbal van Robin van Persie tegen Spanje (5-1 winst in de groepsfase) ging de wereld over. Uitgerekend die wedstrijd zat Floor op de tribune. “Dan zie je van dichtbij die blokjes. Het werd mijn handelswijze van het grafische werk bij Nike. Zodra ik kon, maakte ik shirts van donker naar licht.” Jaren later trof Floor bij toeval Van Persie op een vliegveld. “Ik heb hem toen verteld dat hij die legendarische goal maakte in het shirt dat ik heb ontworpen. Hij dacht eerst: wat kom jij doen? Daarna hebben we er samen enthousiast op teruggeblikt.”

Alle bekerhelden op één voetbalshirt

Over iconen gesproken: elk seizoen staan er in het bekertoernooi onverwachte amateurhelden op die een iconische rol pakken, een echte ‘Mr. Beker’. Dit kan iedereen zijn: een verdediger die beste spitsen stopt, een succestrainer of matchwinner die een eredivisieploeg uit de beker kegelt. Maxim Hartman volgt de Eurojackpot KNVB Beker dit seizoen op de voet en gaat op zoek naar dé ‘Mr. Beker’. Na elke speelronde legt de presentator de bekerhelden op zijn kenmerkende wijze vast. Aan Floor de taak om deze helden te vereeuwigen op een uniek voetbalshirt. “Het mooie aan bekervoetbal is dat amateurteams tegen de grote profclubs spelen. Voor amateurvoetballers is dat hét moment om te shinen. Ze stijgen vaak boven zichzelf uit en schakelen profclubs uit. Dat gevoel, dat je zowel als individu als team de ‘Mr. Beker’ wordt van een speelronde, willen we laten terugkomen op een uniek shirt.”

Floor laat het limited-edition shirt zien van de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. Hij wijst naar de 52 verschillende vierkanten. “We hebben het heraldiek hier duidelijk in laten terugkomen.” Van het stuntende SV Hoek (3-2 winst op FC Eindhoven) tot SC Heerenveen: alle teams uit de eerste ronde zie je erin terug met hun eigen kleuren en samenstelling. “Alle clubs van de speelronde zijn vastgelegd op het t-shirt. De clubs die tegen elkaar spelen, staan ook naast elkaar.” Floor wijst ter illustratie naar de vakjes waarop duidelijk de kleuren van FC Den Bosch en ADO Den Haag te zien zijn. “Het aankomende shirt voor de tweede ronde krijgt een upgrade en bevat 32 iconen. Het shirt daarop 16 iconen en een ronde later weer de helft”, legt de ontwerper uit. Het finaleshirt van Blood in, Blood out bevat uiteindelijk de iconen en kleuren van twee clubs. “Wat dit shirt extra uniek maakt”, benadrukt Floor, “is de raglanmouw die doorloopt tot op de schouder. Je ziet een grote gouden beker in de kleuren van Eurojackpot. Als je het shirt aan hebt, lijken het net vleugels. Dit blijft op elke shirt terugkomen.”

De beste speler ooit

En of amateurvoetballers met vleugels over het veld rennen: maar liefst vijf amateurclubs versloegen in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker een profclub en dromen van meer. Dat geldt ook voor Floor, die hoopt ooit nog een keer een persoonlijk shirt te ontwerpen voor Erling Haaland, Kylian Mbappé en ‘’dikke’’ Ronaldo. “Hem wil ik echt een keer ontmoeten”, zegt de ontwerper met een big smile, terwijl hij in de rekken met honderden shirts driftig zoekt naar een shirt van de oud-spits. “Het is echt een fenomeen. Ik vind hem de beste speler die ik ooit heb gezien.” Een bescheiden maar duidelijke afsluiter volgt: “En Marco van Basten. Een combi tussen Ajax en AC Milan. Punt.”

