Nieuwsgierigheid dreef Marianne Timmer (50) na haar schaatscarrière richting de golfbaan. Al snel ontwikkelde ze een passie voor de sport. "Het is rauw, ruw en confronterend. Als je een goede bal slaat, geeft dat echt een kick."

Geen uitdaging gaat Timmer uit de weg. Eigenlijk wil ze alles wel proberen in het leven. Dus waarom niet een keer met een club in haar handen een balletje slaan? "Soms moet je dingen gewoon eens zelf ervaren om erachter te komen of het iets voor je is."

De drievoudig olympisch kampioene langebaanschaatsen dacht eigenlijk geen moment dat golf iets voor haar zou zijn. Tien jaar geleden vergeleek ze de sport als spelen met de hond: een balletje gooien, die ophalen en dan begint de hele riedel weer opnieuw.

Al snel raakte ze overtuigd: golf is inmiddels echt een sport waarvoor ze een passie heeft ontwikkeld. In niets is het te vergelijken met schaatsen. Of toch wel? "Het gaat allebei om de timing. Als je bij schaatsen lang wacht met de afzet, rijd je energiezuinig", vertelt Timmer.

"Bij golf heb je ook controle over je lichaam. Voor mij overigens op een onnatuurlijke manier, omdat ik een heupbeweging moet maken die ik mezelf vroeger nooit heb aangeleerd. Zo moet ik vanuit stilstand die bal goed slaan. Moeilijk hoor. Dat maakt golf irritant en leuk tegelijk."

i Marianne Timmer op de golfbaan. © Productie Yellow Jersey's

Frustratie

Dat leverde in het begin weleens frustratie bij haar op, bekent ze. Dankzij de lessen van een voormalig bondscoach heeft ze de sport beter onder de knie gekregen. "Golf is rauw, ruw en confronterend. Je verkeert continu in strijd met jezelf, kunt niemand anders beschuldigen van een slechte bal", zegt de voormalig schaatskampioene.

"Ik accepteer daarom dat ik niet perfect kan spelen. Dat is gewoon onrealistisch. Als ik meer tijd zou investeren, dan denk ik dat ik mijn handicap 20 (de speelsterkte van Timmer die twintig slagen meer dan het gemiddelde nodig heeft om 18 holes te voltooien, red.) omlaag kan brengen. Maar die tijd heb ik nu niet."

Met een club gooien of vloeken op de baan doet ze niet zo snel als een bal in de bunker, vijver of bosjes belandt. Een goede bal geeft haar wel een heerlijk gevoel. In haar beginperiode, zo vertelt ze vol trots, sloeg ze een hole-in-one op de baan van Biddinghuizen. "Ik dacht echt dat ik de bal kwijt was, maar ineens begonnen mensen te juichen. Ging ik kijken bij de hole, lag die bal erin. Moest ik iedereen trakteren."

i Marianne Timmer kijkt toe op de golfbaan. © Productie Yellow Jersey's

Verrijking voor relaties

Voor Timmer is golfen meer dan alleen buiten bezig zijn. Ze ziet het ook als een verrijking van haar netwerk. "Ik vind het belangrijk om onder de mensen te zijn en dingen te ervaren. Op de golfbaan is het ongedwongen, veel laagdrempeliger allemaal. Je voert andere gesprekken dan wanneer je alleen een hapje met elkaar gaat eten. Het is ook psychologie. De lunch daarna heb je na 18 holes dan ook echt verdiend."

Timmer vindt dat Nederland ‘echt heel veel mooie golfbanen’ heeft, zoals Bernardus in Cromvoirt waar in 2026 de Solheim Cup wordt gespeeld, The Links Valley in Ermelo of The International, waar ze momenteel regelmatig komt en het KLM Open wordt gehouden.

Maar ook in het buitenland heeft ze op diverse banen gespeeld, zoals in Frankrijk of in Spanje. "Lopen er ineens vosjes of reetjes over de baan. Het buiten zijn in de natuur geeft me echt een vrij gevoel."

Ze raadt daarom iedereen aan om golf eens te proberen. Elitair? Dat vindt de oud-schaatskampioene de sport allang niet meer. "Golfen als gezinsuitje? Waarom niet? Hartstikke gezellig!" Timmer oppert wel geduld. Golfen leer je in haar ogen niet in een dag. "Die tijd moet je jezelf echt gunnen. Je bent lekker buiten bezig en golf is goed voor je motoriek en coördinatie. Het maakt je hoofd vrij. Op de bank zitten, kan altijd nog."

Nieuwsgierig geworden? Boek dan een proefles en ontdek het zelf!