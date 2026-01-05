Dit bekerseizoen gaat Maxim Hartman op zoek naar dé 'Mr. Beker' van de Eurojackpot KNVB Beker. De presentator volgt het toernooi op de voet en bezoekt de grootste bekerhelden uit iedere speelronde. In aflevering 2 is Maxim te gast in Groesbeek bij De Treffers voor een interview met gymdocent Willem den Dekker, die in de tweede ronde de absolute heldenrol pakte met zijn winnende goal tegen Sportlust '46 (1-0 winst).

Mis niets van de zoektocht naar dé 'Mr. Beker'

Blijf dit seizoen op de hoogte van de zoektocht naar dé 'Mr. Beker' van de Eurojackpot KNVB Beker. Alle content, video's en winacties worden gebundeld in het 'Mr. Beker'-dossier op Sportnieuws.nl.