Dit bekerseizoen gaat Maxim Hartman op zoek naar dé ‘Mr. Beker’ van de Eurojackpot KNVB Beker. De presentator volgt het toernooi op de voet en bezoekt de grootste bekerhelden uit iedere speelronde. In aflevering 1 is Maxim te gast bij VV Katwijk, waar keeper Stan van Bladeren in de eerste ronde een heldenrol pakte in de penaltyreeks tegen profclub Vitesse (4-3 winst).

