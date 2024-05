Aangeboden door Ziggo Wytse van der Goot: ‘Het is heel cool dat we hem erbij hebben als analist’

Met één druk op de knop verandert de studio-uitstraling van Ziggo Sport straks in de sfeer van de Champions League, Europa League of Conference League. De sportzender zendt vanaf deze zomer exclusief de wedstrijden uit van de drie Europese voetbalcompetities en doet dat vanuit een nieuwe studio met talentvolle presentatoren en analisten. Samen met Wytse van der Goot, presentator en commentator bij Ziggo Sport, blikken we alvast vooruit op het komende voetbalseizoen.

En of de champagne deze zomer ontkurkt wordt voorafgaand aan de eerste live-uitzending. Het is namelijk voor het eerst dat in Nederland zowel de Champions League, de Europa League en de Conference League op één zender te zien zijn. Een mooie primeur dus voor Ziggo Sport, dat het nieuwe voetbalseizoen medio augustus aftrapt vanuit een gloednieuwe studio.

“Het wordt een totaal andere look dan je gewend bent bij Ziggo Sport”, vertelt Van der Goot enthousiast. “De studio is echt prachtig en heel makkelijk aan te passen: met één druk op de knop verandert de Champions League-uitstraling in Europa League- of Conference League-sfeer.”

Veel nieuwe gezichten aan tafel bij Ziggo Sport

Niet alleen de studio’s zijn nieuw: achter de schermen is hard gewerkt om de uitzendingen invulling te geven met nieuwe gezichten aan tafel. “Het is natuurlijk supermooi dat we Hélène (Hendriks, red.) erbij krijgen. Ze is ervaren en met haar kun je enorm lachen. Dat geldt ook voor Noa Vahle, die erg talentvol is. Het is goed voor de zender om op te frissen”, aldus Van der Goot, die ook erg enthousiast is over de analisten.

“Ik vind het heel cool dat we Sneijder erbij hebben. Ik ben heel benieuwd naar de dynamiek tussen hem en Raffa (Van der Vaart, red.) tijdens de Champions League-analyses.” Andere nieuwe namen die komend seizoen regelmatig aan tafel zitten, zijn Royston Drenthe, Giovanni van Bronckhorst en Theo Janssen.

Zo kijk je live naar de Nederlandse wedstrijden

Als kijker geniet jij straks op drie avonden van topvoetbal bij Ziggo Sport. Heb je geen Ziggo? Geen paniek: je kunt gewoon de wedstrijden van alle Nederlandse clubs in Europa volgen en de finales van de drie toernooien.

Dit kan met een gratis Ziggo Sport Free-account. Als je bent ingelogd, dan kun je de Nederlandse wedstrijden straks bekijken via de Ziggo GO app. Dit kan gewoon via de tv; de app wordt straks op jouw smart-tv gezet. Als jij jezelf nu al aanmeldt voor het gratis account, dan zie je tijdelijk ook al het beste van Ziggo Sport. Wil je helemaal geen wedstrijden missen, dan kun je het zenderpakket Ziggo Sport Totaal afsluiten.

Drie avonden topvoetbal

Naar welke voetbalavond Van der Goot het meest uitkijkt? “Dat vind ik lastig… De Champions League is bij uitstek de grootste en mooiste competitie ter wereld. Met het nieuwe systeem wordt deze competitie alleen maar leuker. Iedere week staan er topwedstrijden op het programma, teams moeten er meteen staan. Aan de andere kant zien we op donderdag heel wat Nederlandse teams in actie. Ik kan je verzekeren: het wordt echt genieten.”

‘De liefde voor voetbal staat altijd centraal’

Voor Van der Goot, die als presentator en commentator multi-inzetbaar is, kan het nieuwe voetbalseizoen niet snel genoeg beginnen.”Ik kijk echt uit naar de live-uitzendingen. We zijn nog druk bezig om die vorm te geven, maar wat we merken is dat mensen naar voetbal kijken voor het plezier. Voetbal is meer entertainment dan snoeiharde journalistiek. Er mag dus zeker gelachen worden. Uiteindelijk staat de liefde voor voetbal altijd centraal in onze uitzendingen. Dit zullen we zeker laten terugkomen.”

Marco van Basten is al jaren analist bij Ziggo Sport. © Nathan Reinds / Ziggo Sport

Hoe kijk je straks bij Ziggo Sport naar het Europees voetbal?

Vanaf augustus zijn de wedstrijden rondom de Champions League, Europa League en Conference League op één plek te zien bij Ziggo Sport. Om het overzicht duidelijk te maken, zie je hieronder waar je uit kunt kiezen.

Ziggo Sport Free: alleen wedstrijden van Nederlandse clubs en finales, via de Ziggo GO App. Aanmelden kan via deze link.



Ziggo Sport: iedere speelavond één wedstrijd, inclusief Nederlandse clubs, via kanaal 14 en Ziggo GO App. Mochten er meerdere Nederlandse clubs tegelijkertijd in actie komen, dan zijn wedstrijden ook op Ziggo kanaal 13 te zien.