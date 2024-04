Noa Vahle en Hélène Hendriks naar Ziggo Sport voor Europees voetbal, ook nieuwe mannelijke presentator

Wat al even in de lucht hing, is dinsdag officieel bevestigd: verslaggeefster Noa Vahle gaat aan de slag bij Ziggo Sport. Die zender heeft vanaf komend seizoen de uitzendrechten voor Europees voetbal bemachtigd en zocht nieuwe mensen.

Niet alleen Vahle, ook een ander bekend gezicht van de Nederlandse sporttelevisie gaat naar Ziggo Sport. Hélène Hendriks werd ook gepresenteerd als presentatrice van het nieuwe voetbalseizoen op de zender. Ze blijven hun werk combineren met werk voor Talpa. Hendriks zal bijvoorbeeld nog steeds talkshows bij SBS presenteren, zoals De Oranjezondag.

Nieuwe mannelijke presentator

Naast de twee vrouwelijke gezichten komt er ook nog een nieuwe mannelijke presentator bij. Amin Shah maakt ook de stap naar het televisiewerk. Mensen kunnen hem kennen van de podcast Kick 't Met, dat al bij Ziggo zit. Commentator en presentator Wytse van der Goot blijft verbonden aan de zender.

PSV en Feyenoord

Het is voor het eerst dat zowel de Champions League, als de Europa League, als de Conference League op één zender te zien zijn. Volgend seizoen komen in ieder geval PSV en Feyenoord namens Nederland in actie in het kampioenenbal. FC Twente kan zich als nummer drie ook nog kwalificeren via de voorronden.

Nieuwe analisten

Ziggo Sport presenteerde ook een hele zwik aan nieuwe analisten. Onder anderen Theo Janssen en Wesley Sneijder komen over van andere kanalen waar ze al het Europese voetbal al analyseerden. De al zittende analist Youri Mulder is heel blij met Janssen. "Lekker sigaretje buiten roken samen", zei hij bij de presentatie.

11 van de 36 ploegen voor Champions League van volgend seizoen bekend, PSV en Feyenoord erbij PSV heeft zichzelf verzekerd van een plaats bij de eerste twee in de Eredivisie en is daarmee geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen. Ook nummer twee Feyenoord is zeker van deelname. In het buitenland zijn er ook al ploegen zeker van een plekje in het prestigieuze toernooi.

Nieuwe opzet

De Europese competities gaan komend seizoen helemaal op de schop. We krijgen voortaan 36 teams in de 'groepsfase' en de bekende acht groepen van vier teams verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt één groot competitiemodel waarin elk team acht wedstrijden speelt. De top-8 plaatst zich voor de laatste zestien en de nummers 9 tot en met 24 spelen onderling nog een tussenronde om de laatste acht doorgaande teams te krijgen.

Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe opzet van de Champions League: Feyenoord mogelijk in een hogere pot dan kampioen PSV De knockout-fase van de Champions League begint deze week, maar toch kijkt men al met een schuin oog naar volgend seizoen. De opzet gaat namelijk veranderen en dat levert een hoop vragen op. Hoe gaat dat eruit zien en wat betekent dat voor de Nederlandse ploegen? Alle informatie over de nieuwe Champions League vind je hier.

De laatste acht ploegen zijn meteen Europees uitgeschakeld en zakken dus ook niet meer af naar de Europa League of Conference League. Dezelfde opzet geldt voor de Europa League. De Conference League houdt nog wel 32 teams.