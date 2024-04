'Lekker sigaretje roken buiten samen': Ziggo Sport presenteert nieuwe analisten

Ziggo Sport heeft dinsdag vier nieuwe analisten gepresenteerd voor het komende voetbalseizoen. De zender gaat alle Europese wedstrijden uitzenden en heeft dus alle sterren uit de kast gehaald om die presentatie allure mee te geven.

De nieuwste analist wordt Wesley Sneijder. De recordinternational van Nederland schuift vanaf 15 augustus aan bij ook nieuwe presentatrices. Noa Vahle en Hélène Hendriks maken bijvoorbeeld ook de overstap naar Ziggo, al blijven ze hun werk combineren met wat ze doen voor Talpa. Zoals talkshows maken.

Noa Vahle en Hélène Hendriks naar Ziggo Sport voor Europees voetbal, ook nieuwe mannelijke presentator Wat al even in de lucht hing, is dinsdag officieel bevestigd: verslaggeefster Noa Vahle gaat aan de slag bij Ziggo Sport. Die zender heeft vanaf komend seizoen de uitzendrechten voor Europees voetbal bemachtigd en zocht nieuwe mensen.

Naast Sneijder heeft Ziggo Sport ook Royston Drenthe en Theo Janssen aangetrokken. Zij vullen het al bestaande team van topanalisten aan. Daar zitten bijvoorbeeld Marco van Basten, Danny Blind, Youri Mulder en Rafael van der Vaart bij. Khalid Boulahrouz, ook oud-international van Oranje, is ook binnen gehengeld.

'Lekker sigaretje roken'

Theo Janssen is blij dat hij mee kan van de huidige zender RTL naar Ziggo Sport. Mulder is vooral blij met Janssen als nieuwe collega. "Lekker sigaretje roken buiten", lachte hij. Sneijder zat ook al weleens als analist aan tafel bij het voetbal. Zijn komst naar Ziggo Sport werd pas tijdens de presentatie bekendgemaakt.

'Interesseert me niet hoe het werkt'

Van der Vaart is blij dat het Europese voetbal naar 'zijn' Ziggo Sport komt. "Het interesseert me niet hoe het allemaal werkt volgend seizoen in die nieuwe opzet. Ik wil gewoon kijken naar al die wedstrijdjes. Soms zijn het lange dagen en voelt het op het einde bijna als werk", lachte Van der Vaart. "Maar al die wedstrijden op één zender is heerlijk."