Virgil van Dijk toonde zondag voor de zoveelste keer maar weer tot de allerbeste koppers ter wereld te horen. De aanvoerder bleek zijn gewicht in goud waard, want hij scoorde in de absolute slotfase het winnende doelpunt in de Merseyside Derby tegen Everton. Na afloop toonde de ervaren verdediger zich desondanks kritisch.

Het had weinig gescheeld of Liverpool had andermaal belangrijke punten verspeeld in de strijd om een Champions League-ticket. De derby tegen Everton was zeer spannend en leek af te stevenen op een gelijkspel. Tot een corner in de honderdste minuut van de wedstrijd. Daarin torende Van Dijk boven alles en iedereen uit en maakte hij de belangrijke 2-1, waarmee hij zijn ploeg en trainer Arne Slot een lach op het gezicht bezorgde.

'Liverpool-onwaardig'

Na afloop was de aanvoerder logischerwijs blij met zijn belangrijke treffer. "Mijn debuutgoal was voor mij persoonlijk perfect", begon Van Dijk in gesprek mt Sky Sports. Zijn eerste Liverpool-treffer was ook in de derby tegen Everton. "Maar deze was zo belangrijk gezien onze situatie en de strijd om de Champions League-plekken. Ons spel was Liverpool-onwaardig, maar het was belangrijk dat we wonnen. Ik ben blij dat dat gelukt is."

Het is een welkome opsteker voor het zo geplaagde Liverpool, dat onlangs kansloos werd uitgeschakeld door Paris Saint-Germain in de Champions League. "Honderd procent", aldus Van Dijk over de zeer belangrijke overwinning. "We spelen nog tegen teams die ook om de Champions League-plekken strijden. We zijn teleurgesteld over het seizoen dat we draaien gezien de kwaliteit die we hebben, maar we moeten blijven vechten en er het beste van maken. Dat is de realiteit, nu moeten we door." Onder meer Manchester United en Chelsea staan nog te wachten op Liverpool.

Lof voor Salah

Één van de grote namen bij Liverpool was Mohamed Salah, die zijn laatste derby speelde. Hij maakte de belangrijke 1-0 en vertrekt na afloop van dit seizoen na bijna tien jaar. "Hij is zo belangrijk voor ons, op en buiten het veld", aldus Van Dijk over Salah, die samen met hem werd geïnterviewd. "Soms komt de waardering pas als spelers weg zijn, maar hij is een uitstekende ploeggenoot."

"We hebben samen veel meegemaakt, hoogte- en dieptepunten. Hij zal nog belangrijk zijn in onze laatste vijf wedstrijden. Het zal emotioneel voor hem en zijn familie worden, maar voor ons ook. Want hij betekent veel voor mij, het team en de fans. Maar eerst hebben we een klus te klaren en dat weet hij. Daar ligt de focus", besluit de 34-jarige Van Dijk, door wiens doelpunt Liverpool nu zeven punten voorloopt in de strijd om een rechtstreeks ticket voor het miljardenbal.