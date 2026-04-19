Trainer Arne Slot heeft met Liverpool een geweldig resultaat geboekt. In de Merseyside Derby tegen aartsrivaal Everton, die gekenmerkt werd door blessures, kwam het geplaagde Liverpool tot een nipte 2-1 overwinning. Daarvoor mag Slot aanvoerder Virgil van Dijk bedanken.

Het zou zondag hoe dan ook een historische editie van de gerenommeerde Merseyside Derby worden. Liverpool ging immers voor het eerst ooit in de Premier League op bezoek in het nieuwe Hill Dickinson Stadium van aartsrivaal Everton. Bovendien stond er veel op het spel. De formatie van trainer Arne Slot moest winnen in de strijd om een Champions League-ticket, terwijl de thuisploeg bij een zege juist vlak achter de opponent zou komen.

Sterk begin

De wedstrijd begon nog gelijkopgaand. Beide ploegen kregen kansen over en weer, en het waren onder meer Cody Gakpo en Ryan Gravenberch die in veelbelovende positie kwamen. Desondanks was het Everton dat na een klein halfuur op voorsprong leek te komen. Iliman Ndiaye leek de 1-0 te maken, maar wegens buitenspel van teamgenoot Jake O'Brien ging er een streep door de treffer. Het was voor The Reds een soort wake-up call, want de fase daarna was voor de bezoekers.

En net op een moment dat bij Everton iedereen baalde door het afgekeurde doelpunt, slechts twee minuten later, sloeg Mohamed Salah toe. Na een puike assist van Gakpo kon de Egyptenaar de bal keurig afmaken: 0-1. Dat was bovendien een bijzondere. Voor Salah was het zijn negende doelpunt in de derby, waarmee hij het record van Steven Gerrard evenaarde.

Gouden Van Dijk

Na rust sloeg het noodlot voor Liverpool echter dubbel toe. Aanvaller Beto uit Guinea-Bissau scoorde al snel de gelijkmakende 1-1. Tot overmaat van ramp viel keeper Giorgi Mamardashvili ook nog eens zwaar geblesseerd uit, waardoor Slot genoodzaakt was derde keeper Freddy Woodman het veld in te sturen.

Het laatste halfuur wisselden de teams elkaar af met het creëren van kansen, maar tot scoren kwamen ze allebei lang niet. Uiteindelijk waren het de elf minuten extra tijd die The Reds goed gezind bleken. Daarin scoorde Virgil van Dijk vlak voor tijd met een kopbal de 2-1, waardoor Liverpool weer eens kan lachen.

Blessures

Everton zag vlak voor tijd ook nog oud-PSV'er Jarrad Branthwaite uitvallen. Net als Mamardashvili moest ook hij per brancard van het veld met een ogenschijnlijk zware blessure. Ook doelpuntenmaker Beto raakte nog geblesseerd, waardoor die kwetsuren het verhaal van de dag werden.

Stand

De overwinning komt op een goed moment voor Liverpool. Zij stonden al vijfde, de laatste plek die recht geeft tot de Champions League, en lopen door de zege verder uit. Het gat met Chelsea op plek zes is inmiddels zeven punten, met nog vijf duels te gaan. Everton blijft steken op de tiende plaats.