Formule 1-coureur Max Verstappen is publiekelijk voor het blok gezet door topvoetballer Virgil van Dijk. De Liverpool-verdediger had een opmerkelijke vraag voor zijn landgenoot. "Maar dat is privé."

Verstappen stond donderdag in het theater voor Viaplay. Hij sprak daar een volle zaal fans toe en beantwoordde ook een aantal vragen van bekende Nederlanders. Zo kreeg hij een videoboodschap van Oranje-international Van Dijk met twee vragen voor de coureur. "Ten eerste, denk je dat wij als Nederland het WK voetbal gaan winnen? Ten tweede, wat is je favoriete karaokeliedje en kun je dat zingen voor het volledige publiek daar?"

"Nou ik hoop dat Nederland natuurlijk wint", begint Verstappen zijn antwoord. "Maar het zal natuurlijk lastig worden. Er zijn heel veel goede landen. Maar ik ben wel een sportfan. Dus ik ga zeker kijken."

'Een klein beetje drank in het spel'

Dan vraag twee. "Ja, karaoke... Dat ligt echt aan de avond", zegt hij. Dat doet hij alleen met goede vrienden en familie. "Een klein beetje drank in het spel", vult hij aarzelend aan. "Ik moet wel absoluut iets drinken. Anders komt het niet goed."

En wat wordt er dan gezongen? "De laatste keer dat ik het heb gedaan was in Tokio. Toen is er van alles voorbij gekomen. Ook dingen die ik totaal niet versta. Maar ja, het moet wel gezongen worden. Ik ben blij dat er niet heel veel mensen in de buurt waren." Er zijn wel beelden van. "Er is zeker gefilmd, maar dat is privé. Beter voor iedereen."

Gerard Joling

Verstappen kan meteen wat karaoke-inspiratie opdoen met de persoon in de volgende videoboodschap. Die is namelijk ingezonden door zanger Gerard Joling. Hij nodigt de viervoudig wereldkampioen uit voor De Toppers of een ander concert van hem. "Of als je denkt: hé, ik wil een keer meespelen in een clipje van Geer... Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik vind het nu al leuk", zegt hij. De coureur moet hem echter toch teleurstellen. "Dat is niet goed voor iedereen." Hij wil wel een handtekening uitdelen aan de zanger. Een bezoekje aan De Toppers wil hij ook nog wel overwegen.