Liverpool heeft een flinke nederlaag geleden in de kwartfinale van de FA Cup tegen Manchester City. Virgil van Dijk veroorzaakte een penalty en bracht zo zijn ploeg in de problemen. Daarna ging het van kwaad tot erger.

Na ruim een half uur spelen ging Van Dijk de fout in. De Oranje-international haalde Nico O'Reilly onderuit. Hij miste de bal en raakte de enkel van de City-linksback. De bal ging op de stip en Erling Haaland bracht de stand op 1-0. Vlak voor rust was de Noorse spits nogmaals trefzeker: 2-0.

Vlak na rust maakte Antoine Semenyo het drama voor Liverpool compleet. Hij maakte het derde doelpunt voor City. Haaland maakte vervolgens zijn hattrick compleet: 4-0.

Drama compleet voor Liverpool

Tot overmaat van ramp wist de uitploeg ook niet te scoren vanaf de penaltystip. Na een overtreding op Hugo Ekitiké mocht Mohamed Salah achter de bal gaan staan, maar de keeper redde zijn schot. Het uitvak in Etihad had ook genoeg gezien. Zij verlieten het stadion vroegtijdig terwijl de supporters van City Slot toezongen. "You're getting sacked in the morning", klonk het.

Met de uitschakeling in de FA Cup verdwijnt voor Slot weer een prijs uit het zicht. In de Premier League staat Liverpool op plek vijf, 21 punten achter koploper Arsenal. De ploeg is nog wel actief in de Champions League en strijdt in de nationale competitie nog om kwalificatie voor het volgende seizoen van het miljardenbal.

Verontwaardiging bij Pep Guardiola

City wilde al eerder een strafschop. Milos Kerkez haalde eerder in het duel Rayan Cherki onderuit. Scheidsrechter Michael Oliver greep echter niet in en ook de VAR kwam niet op de lijn. Trainer Pep Guardiola reageerde verontwaardigd vanaf de tribune. Hij is geschorst en staat dus niet langs het veld. Assistent-trainer Pepijn Lijnders verving hem.

Comlimenten Guardiola aan Slot

Voorafgaand aan het duel deelde Guardiola nog complimenten uit aan Slot, die dit seizoen veel tegenslagen moet verwerken met Liverpool. In zijn debuutjaar werd hij nog landskampioen van Engeland. "Hij heeft zichzelf in Nederland bewezen en in zijn eerste seizoen hier, won hij de Premier League. Hij heeft ons vorig seizoen allemaal gesloopt", aldus de Spanjaard. "We hebben spannende wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Deze ontmoeting in de FA Cup zal dat ook zijn, daar ben ik vrij zeker van." Zo liep het niet.

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong maakte zaterdag alweer deel uit van de wedstrijdselectie van Liverpool. De rechtervleugelverdediger zit in de kwartfinale van de FA Cup tegen Manchester City op de reservebank. Na ruim een uur kwam hij in het veld, net als Cody Gakpo. Bij Manchester City mocht Tijjani Reijnders na 70 minuten het veld op komen.

Frimpong viel dinsdag in de oefenwedstrijd van Nederland tegen Ecuador direct na rust in, maar moest zich na een kwartier wegens klachten alweer laten vervangen. De blessure bleek mee te vallen.