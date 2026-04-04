De dames van Chelsea wonnen woensdag met 1-0 van Arsenal in de Champions League voor vrouwen. Toch gaat het na de wedstrijd vooral over een merkwaardig incident tijdens het duel waarbij Kate McCabe aan het haar van Chelsea-rivaal Alyssa Thompson trok en er met een gele kaart mee weg kwam, terwijl Chelsea-coach Sonia Bompastor het incident moest bekopen met een rode kaart nadat ze haar onvrede uitte.

Hoewel Chelsea met 1-0 won in de kwartfinale, was dat niet genoeg om de 1-3 nederlaag in het heenduel recht te zetten, waardoor Arsenal als winnaar uit het tweeluik kwam en de halve finales van het toernooi bereikte. Toch ging het daar na het duel nauwelijks over. De wedstrijd werd vooral overschaduwd door het opmerkelijke incident en de daaropvolgende rode kaart voor voor Bompastor, dat volop aandacht krijgt in de Engelse media.

Terwijl Thompson aan de bal was en probeerde weg te rennen van McCabe, trok de Ierse voetbalster aan de paardenstaart van haar tegenstandster, waardoor zij op de grond viel. De VAR greep niet in en de Ierse kwam er met een gele kaart vanaf van scheidsrechter Frida Klarlund. Dat leidde tot grote onvrede bij Bompastor, die protesteerde tegen de beslissing en vervolgens zelf wél rood kreeg.

'Uiteindelijk is dat waarschijnlijk niet de reden'

Na afloop van het duel toonde Bompastor, nog altijd even woedend, haar telefoon met daarop de beelden van het incident tijdens een interview. "Uiteindelijk krijg ik een rode kaart, terwijl ik vind dat de Arsenal-speelster die had moeten krijgen. Wat doet de VAR in deze wedstrijden? Als we de VAR hebben, waarom controleren we deze situaties dan niet? Ik begrijp het niet", zei ze.

"Ik ben gefrustreerd en boos", vervolgde Bompastor. "Niet alleen omdat ik vind dat mijn spelers veel meer respect verdienen voor de prestaties die ze op het veld hebben geleverd. Ik weet dat Nadine Kessler (hoofd vrouwenvoetbal UEFA, red.) hier vandaag was om de wedstrijd te bekijken en hadden het beter moeten doen, want uiteindelijk is dat waarschijnlijk niet de reden waarom het ene team door is naar de halve finale en het andere niet."